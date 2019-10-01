FLASH - FUOCHI D'ARTIFICIO A MEDIASET: WANDA NARA SARA’ OPINIONISTA AL PROSSIMO “GRANDE FRATELLO VIP”...-
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FLASH! ACCORDO PRATICAMENTE CHIUSO TRA PD-M5S-IV PER ANTONELLO GIACOMELLI ALL'AGCOM (QUOTA PD), MENTRE AL M5S ANDRÀ IL GARANTE PRIVACY (GIUSEPPE BUSIA O ORESTE POLLICINO)
BANCAROTTA DI COLLO - NOVE DIRIGENTI DI BANCA ETRURIA ASSOLTI CON FORMULA PIENA NEL PROCESSO SULLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE. LA MORALE È CHE I 4MILA RISPARMIATORI CHE HANNO COMPRATO I BOND KILLER HANNO FATTO TUTTO DA SOLI E ALL’INSAPUTA DELLA BANCA. AL MASSIMO SONO STATI ABBINDOLATI DA QUALCHE IMPIEGATO - SE PASSA QUESTA LINEA, FESTEGGERANNO ANCHE GLI IMPUTATI PER BANCAROTTA…
IL “PRINCIPINO” CHE DIVENTO’ RE - TROPPI INFORTUNI, A 33 ANNI CLAUDIO MARCHISIO DICE ADDIO AL CALCIO GIOCATO: GIOVEDÌ L’ANNUNCIO UFFICIALE – DALLA SERIE B AL TRICOLORE, L’EX CENTROCAMPISTA HA VINTO CON LA JUVE 7 SCUDETTI E 4 COPPE ITALIA “- CALCIOPOLI PER ME FU UN TRAMPOLINO. SE LA JUVENTUS NON FOSSE FINITA IN SERIE B, SAREI STATO L’ULTIMA DELLE RISERVE” – QUEL "LITIGIO DA CINEMA" CON LA MOGLIE… - VIDEO
BABY ON BOARD? VADE RETRO! - CHI COMPRA UN BIGLIETTO AEREO CON JAPAN AIRLINES PUÒ VEDERE DOVE SONO SEDUTI I BIMBI, E STARNE BEN ALLA LARGA - SUI SOCIAL L'INIZIATIVA È STATA MOLTO APPREZZATA, ANCHE SE C'È CHI NON GRADISCE LA DISCRIMINAZIONE: ''DOBBIAMO IMPARARE LA TOLLERANZA O PRESTO CHIEDEREMO LA MAPPA DEI SEDILI PER CHI RUSSA, SBAVA, SCOREGGIA, È UBRIACO…''
FARMA POLICE - L’EUROPA SI È ACCORTA CHE LA GENTE COMPRA MEDICINE TAROCCATE SU INTERNET E CORRE AI RIPARI CON UN SISTEMA DI AUTENTICAZIONE OBBLIGATORIO. L’ITALIA PER ORA È ESCLUSA PERCHÉ GIÀ AVEVA CONTROLLI PIÙ RIGIDI DEL RESTO DELL’UE (UNA VOLTA TANTO) - PER INDIVIDUARE UNA FARMACIA ONLINE LEGALE, DOVETE CLICCARE SUL LOGO EUROPEO E VERIFICARE CHE…