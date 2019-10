IL “PRINCIPINO” CHE DIVENTO’ RE - TROPPI INFORTUNI, A 33 ANNI CLAUDIO MARCHISIO DICE ADDIO AL CALCIO GIOCATO: GIOVEDÌ L’ANNUNCIO UFFICIALE – DALLA SERIE B AL TRICOLORE, L’EX CENTROCAMPISTA HA VINTO CON LA JUVE 7 SCUDETTI E 4 COPPE ITALIA “- CALCIOPOLI PER ME FU UN TRAMPOLINO. SE LA JUVENTUS NON FOSSE FINITA IN SERIE B, SAREI STATO L’ULTIMA DELLE RISERVE” – QUEL "LITIGIO DA CINEMA" CON LA MOGLIE… - VIDEO