NON TUTTO È PERDUTO: GLI ITALIANI NEL 2019 HANNO SPESO 27 MILIARDI DI EURO IN VACANZE ALL'ESTERO. QUEST'ANNO UNA PARTE DI QUEI SOLDI RESTERÀ IN ITALIA, E POTRÀ BILANCIARE LA MANCATA SPESA DEGLI STRANIERI - AVVISO A CHI VORREBBE TENERLI CHIUSI: IL 65% SONO DEL NORD, IL 30% ARRIVA DALLA LOMBARDIA. E DOPO 3 MESI DI DURO LOCKDOWN MOLTI CERCHERANNO DI EVADERE