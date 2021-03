3 mar 2021 12:38

FLASH! IRAMA NON È ANCORA FUORI DA SANREMO: OLTRE AL PRIMO COLLABORATORE, C’È UN SECONDO POSITIVO AL TAMPONE MOLECOLARE, IL CANTANTE È NEGATIVO E, DA REGOLAMENTO, SI DOVREBBE RITIRARE, MA AMADEUS MODIFICA IL REGOLAMENTO E VUOLE MANDARE IN ONDA LA PROVA GENERALE DI IRAMA PER TENERLO IN GARA. MA CI VUOLE IL VIA LIBERA DEGLI ALTRI 25 CANTANTI: "E' UNA TUTELA PER TUTTI. POTREBBE ACCADERE A UN ALTRO..."