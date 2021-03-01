FLASH! IRAMA NON È ANCORA FUORI DA SANREMO: OLTRE AL PRIMO COLLABORATORE, C’È UN SECONDO POSITIVO AL TAMPONE MOLECOLARE, IL CANTANTE È NEGATIVO E, DA REGOLAMENTO, SI DOVREBBE RITIRARE, MA AMADEUS MODIFICA IL REGOLAMENTO E VUOLE MANDARE IN ONDA LA PROVA GENERALE DI IRAMA PER TENERLO IN GARA. MA CI VUOLE IL VIA LIBERA DEGLI ALTRI 25 CANTANTI: "E' UNA TUTELA PER TUTTI. POTREBBE ACCADERE A UN ALTRO..."

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BORDELLO A 5 STELLE - E’ TALE LA SPACCATURA TRA “GOVERNISTI” E FILIERA ANTI-DRAGHI CHE MOLTI SCOMMETTONO SUL FALLIMENTO DI GIUSEPPE CONTE - FALLIRÀ ANCHE PERCHÉ DI MAIO, CHE IN FONDO RIMANE UNO DI DESTRA CHE ANCORA SOGNA IL DUPLEX CON SALVINI, MIRA A CANCELLARE L’ASSE CONTE-BETTINI-ZINGARETTI. INFATTI LUIGINO NON STA MUOVENDO UN DITO PER L'IDOLO DI TRAVAGLIO. ANZI, SOTTO SOTTO, STA DANDO UNA MANO A CASALEGGIO JUNIOR - DAVANTI ALLE MACERIE, CONTE HA PAURA DI ESSERE CONFINATO IN UN CONO D’OMBRA E GIÀ È ANDATO A PIANGERE SUI BOCCOLI DI GRILLO: VUOLE UN SUO AIUTO PER...

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