irama giulia de lellis irama irama irama irama
FLASH! IRAMA NON È ANCORA FUORI DA SANREMO: OLTRE AL PRIMO COLLABORATORE, C’È UN SECONDO POSITIVO AL TAMPONE MOLECOLARE, IL CANTANTE È NEGATIVO E, DA REGOLAMENTO, SI DOVREBBE RITIRARE, MA AMADEUS MODIFICA IL REGOLAMENTO E VUOLE MANDARE IN ONDA LA PROVA GENERALE DI IRAMA PER TENERLO IN GARA. MA CI VUOLE IL VIA LIBERA DEGLI ALTRI 25 CANTANTI: "E' UNA TUTELA PER TUTTI. POTREBBE ACCADERE A UN ALTRO..."-
BORDELLO A 5 STELLE - E’ TALE LA SPACCATURA TRA “GOVERNISTI” E FILIERA ANTI-DRAGHI CHE MOLTI SCOMMETTONO SUL FALLIMENTO DI GIUSEPPE CONTE - FALLIRÀ ANCHE PERCHÉ DI MAIO, CHE IN FONDO RIMANE UNO DI DESTRA CHE ANCORA SOGNA IL DUPLEX CON SALVINI, MIRA A CANCELLARE L’ASSE CONTE-BETTINI-ZINGARETTI. INFATTI LUIGINO NON STA MUOVENDO UN DITO PER L'IDOLO DI TRAVAGLIO. ANZI, SOTTO SOTTO, STA DANDO UNA MANO A CASALEGGIO JUNIOR - DAVANTI ALLE MACERIE, CONTE HA PAURA DI ESSERE CONFINATO IN UN CONO D’OMBRA E GIÀ È ANDATO A PIANGERE SUI BOCCOLI DI GRILLO: VUOLE UN SUO AIUTO PER...
SI STRINGE LA TENAGLIA DEL VECCHIO-CALTAGIRONE SU DONNET – L’EDITORE DEL ‘’MESSAGGERO” HA RILEVATO UN PACCHETTO DELL'1,014% DI MEDIOBANCA CHE VA AD AGGIUNGERSI AL 13,2% DEL BOSS DI LUXOTTICA, CHE HA IL VIA LIBERA DELLA BCE A SALIRE FINO AL 20% - L’OBIETTIVO DEI DUE GRANDI VECCHI È LA CONQUISTA DI GENERALI, DI CUI MEDIOBANCA È L'AZIONISTA DI MAGGIOR PESO CON UNA QUOTA DI CIRCA IL 13% - DEL VECCHIO A CACCIA DI ALTRI COMPAGNI DI VIAGGIO…
“ERA UNO STRADIVARI NELL’ORCHESTRA DELLO STATO” – LA CHIESA DI SAN BELLARMINO AI PARIOLI SI RIEMPIE PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO CATRICALÀ – GIANNI LETTA CONSOLA LA MOGLIE E LE DUE FIGLIE: “DOVETE ESSERE ORGOGLIOSE DEL NOSTRO GRANDE ANTONIO” – SERGIO RIZZO: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI NON SA NEMMENO CHI FOSSE. EPPURE POCHE STORIE COME LA SUA RIESCONO A CHIARIRE LE DINAMICHE DEL POTERE IN QUESTO PAESE..." – IL RICORDO DI CORRADO CALABRÒ
RASSEGNATEVI ALLE PIPPE: IL SESSO NON FA PIÙ GOLA! – IL SITO DI VIAGGI "TRIVAGO" SCODELLA UN SONDAGGIO SUGLI AMERICANI E RIVELA CHE IL 38% RINUNCEREBBE A UNA SANA TROMBATA PER UN ANNO INTERO SE, IN CAMBIO, POTESSE SALIRE A BORDO DI UN AEREO IMMEDIATAMENTE E TORNARE A VIAGGIARE - IL 20% SFANCULEBBE IL PARTNER PUR DI RIMETTERE LO ZAINO IN SPALLA E IL 48% MOLLEREBBE PERSINO IL LAVORO PER…
L'ASSALTO DEI CITTADINI ITALIANI A SAN MARINO PER AVERE UNA DOSE DI SPUTNIK: "POSSIAMO VACCINARCI DA VOI?" - LA PICCOLA REPUBBLICA HA OTTENUTO IL VACCINO GRAZIE A UN PROTOCOLLO STIPULATO CON UN ENTE RUSSO - LA DECISIONE E' STATA PRESA DOPO CHE L'ACCORDO CON IL GOVERNO ITALIANO È SALTATO PER MANCANZA DI FIALE - GLI AMICI DI PUTIN SALVINI E BERLUSCONI SPINGONO PER USARE IL SIERO RUSSO: "FUNZIONA BENISSIMO"