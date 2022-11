18 nov 2022 16:47

FLASH! - ‘’EXPANSIÓN’’, IL QUOTIDIANO ECONOMICO LEADER IN SPAGNA DI PROPRIETÀ DI RCS, È NEL MIRINO DI JAMES MURDOCH, IL FIGLIO PROGRESSISTA DELLO “SQUALO” RUPERT, CHE LO VORREBBE TRASFORMARE IN UN “WALL STREET JOURNAL” DEL SUDAMERICA. IN PISTA C’È ANCHE IL SOLITO VINCENT BOLLORÉ. ALLE OFFERTE, CAIRO REPLICA: IO NON VENDO, COMPRO…