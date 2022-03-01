maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (2) maurizio belpietro maurizio belpietro sulla terrazza dell atlante star hotel (1)
FLASH! MAURIZIO BELPIETRO MANI DI FORBICE: ONDATA DI TAGLI NEI PERIODICI RILEVATI DA "MONDADORI" - È ARRIVATA LA LETTERA DI LICENZIAMENTO A 6 A TRA GRAFICI E GIORNALISTI A “CUCINA MODERNA”, 6 A “STARBENE”, 6 A “TUSTYLE”. VIA UNA GRAFICA ANCHE A “CONFIDENZE”-
maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (2) maurizio belpietro maurizio belpietro sulla terrazza dell atlante star hotel (1)
GILETTI DI BACCALÀ - IL CLAMOROSO SCIVOLONE DEL CONDUTTORE DI “NON È L’ARENA”: DURANTE L’INTERVISTA CON CACCIARI HA EVOCATO “LO STRAORDINARIO DIARIO SCRITTO DA DOSTOEVSKIJ SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE”. IL FILOSOFO LO HA SUBITO FERMATO DICENDOGLI CHE IL GRANDE SCRITTORE NON PUÒ AVER SCRITTO NULLA DEL GENERE, VISTO CHE È MORTO NEL 1871. E GILETTI A QUEL PUNTO HA PROVATO AD ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI… - VIDEO
SALVINI È PARTITO: IL “CAPITONE” È ARRIVATO OGGI IN POLONIA E SI STA SPOSTANDO VERSO IL CONFINE CON L’UCRAINA PER ESPRIMERE SOLIDARIETÀ E DARE UNA MANO AI PROFUGHI. MA È SOLO, CON TANTI SALUTI ALLA TANTO STROMBAZZATA "MARCIA PER LA PACE" - CHISSÀ COME REAGIRANNO I PROFUGHI DI FRONTE A UNO CHE FINO A IERI SOSTENEVA CHE L’ANNESSIONE DELLA CRIMEA ERA LEGITTIMA E VIETAVA GLI SBARCHI - VIDEO-RACCOLTA DI TUTTE LE “PUTINATE” DEL LEADER DELLA LEGA
MOSCA CIECA - LA RUSSIA È SULL’ORLO DEL DEFAULT: IL DECRETO DI PUTIN CHE CONSENTE DI RIPAGARE IN RUBLI I CREDITORI DI OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA FA VOLARE IL COSTO DEI CDS, LE ASSICURAZIONI SUL DEBITO - IERI MOODY’S HA TAGLIATO IL RATING ABBASSANDOLO A CE, L’ANTICAMERA DEL FALLIMENTO - LA MOSSA DELLO ZAR SERVIRÀ A QUALCOSA? I REGOLAMENTI INTERNAZIONALI ESCLUDONO CHE UNA CEDOLA POSSA ESSERE ONORATA IN UNA VALUTA DIVERSA DA QUELLA DI EMISSIONE…
ANCHE LA GUERRA FA MARKETING - PER VENDERE LA SUA LINEA DI ABBIGLIAMENTO "CREATA PER AMORE DEL MIO PAESE", L'EX SPIA RUSSA ANNA CHAPMAN SI E' MESSA AD ELOGIARE IL "PATRIOTTISMO E LA FEDE" DEI SOLDATI RUSSI - EPPURE SOLO UNA SETTIMANA FA AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI RICORDAVA LA SECONDA GUERRA MONDIALE: "MOLTE PERSONE HANNO DIMENTICATO LA GIOIA CON CUI I SOLDATI SOVIETICI E AMERICANI SI SONO ABBRACCIATI SUL FIUME ELBA"
“IL GINNASTA RUSSO KULIAK CHE HA SFODERATO SUL PETTO LA Z SCRITTA SUI CARRI ARMATI RUSSI IN UCRAINA? UN GESTO DA IMBECILLE” - JURY CHECHI, ORO A ATLANTA ’96, SI SCAGLIA CONTRO L’ATLETA DI MOSCA: “LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEVE PRENDERE PROVVEDIMENTI E SANZIONARLO” – VIDEO
CAFONALINO - DUE SPETTACOLI SOLD OUT AL CINEMA "NUOVO AQUILA" DI ROMA PER LA PRIMA DI "GIULIA", IL TERZO FILM DEL REGISTA CIRO DE CARO - TUTTO IL CAST PRESENTE: LA PROTAGONISTA ROSA PALASCIANO, ACCOMPAGNATA DAGLI INTERPRETI VALERIO DI BENEDETTO E FABRIZIO CIAVONI, PRESENTATI DA MIMMO CALOPRESTI - IN SALA DANIELE LUCHETTI, GMAX, LIDIA VITALE, BLU YOSHIMI, DONATELLA PASCUCCI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
DOPAMINA VAGANTE - LE DISFUNZIONI NELLA PRODUZIONE DI DOPAMINA POSSONO FAVORIRE L’INSONNIA E NARCOLESSIA – “L’ORMONE DELLA FELICITÀ” GIOCA UN RUOLO IMPORTANTE NELLA TRANSIZIONE ALLA FASE DEL SONNO - I CASI DI DISTURBI SONO AUMENTATI VERTIGINOSAMENTE NEGLI ULTIMI ANNI. E TE CREDO: TRA CHIUSURE, SOCIAL MEDIA, STREAMING E VIDEOGAME, NON RIUSCIAMO PIÙ A "DISCONNETTERCI"…