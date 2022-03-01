FLASH! MAURIZIO BELPIETRO MANI DI FORBICE: ONDATA DI TAGLI NEI PERIODICI RILEVATI DA "MONDADORI" - È ARRIVATA LA LETTERA DI LICENZIAMENTO A 6 A TRA GRAFICI E GIORNALISTI A “CUCINA MODERNA”, 6 A “STARBENE”, 6 A “TUSTYLE”. VIA UNA GRAFICA ANCHE A “CONFIDENZE”

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maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (2) maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (2) maurizio belpietro maurizio belpietro maurizio belpietro sulla terrazza dell atlante star hotel (1) maurizio belpietro sulla terrazza dell atlante star hotel (1)

 

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