andrea ceccherini tim cook andrea ceccherini tim cook
FLASH! FERMI TUTTI, POTERI FORTISSIMI IN MOVIMENTO! CHE CI FACEVANO A CENA QUALCHE GIORNO FA, IN UN LUSSUOSO HOTEL A SAN CASSIANO, IL POTENTISSIMO NUMERO DUE MONDIALE DI GOOGLE, IL BILLIONAIRE RAM SHRIRAM (UNICO CONSIGLIERE DA OLTRE 20 ANNI DI ALPHABETH) E IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI ANDREA CECCHERINI? SEMBRA CHE CON LORO VI FOSSE ANCHE L'AMBASCIATORE USA RONALD SPOGLI...-
CAFONALINO - PER LA DEPRESSIONE DI NANNI MORETTI, A 50 METRI DAL SUO SACHER, RIAPRE IL CINEMA TROISI-PICCOLA AMERICA CON L'ESCLUSIVA DEL BOMBASTICO "TITANE", PALMA D’ORO A CANNES - IN SALA, MEZZO PD: ZINGARETTI E BETTINI, CIPOLLETTA E ORLANDO - IN PRIMA FILA MARCO RISI, NICCOLO AMMANITI, GABRIELE MAINETTI, ASCANIO CELESTINI, I FRATELLI D'INNOCENZO, PAOLA CORTELLESI AL FIANCO DEL "SUO" REGISTA RICCARDO MILANI… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
NON SIETE UOMINI DI MONDO SE NON CONOSCETE L'ADDERALL - LA VERSIONE FARMACEUTICA DELLA METANFETAMINA È IL FARMACO PIÙ DIFFUSO NEGLI STATI UNITI PER IL TRATTAMENTO DEL DISTURBO DEL DEFICIT D'ATTENZIONE. MA VIENE USATO COME "DOPING" PER MIGLIORARE LE PROPRIE PRESTAZIONI COGNITIVE, TANT'E' CHE MOLTI LO PRENDONO AL POSTO DELLA COCAINA - AGISCE A LIVELLO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE, DOVE FACILITA IL RILASCIO DI SEROTONINA E DOPAMINA, NEUROTRASMETTITORI CON UN RUOLO IMPORTANTE IN FUNZIONI QUALI REATTIVITÀ, ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE - CHI LO USA? PROFESSIONISTI, SPORTIVI, ANALISTI FINAZIARI, UOMINI D'AFFARI…