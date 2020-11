LA GITA A CHIASSO PER FARE SESSO! UNA BUONA NOTIZIA PER I PENDOLARI DELL’AMPLESSO: I BORDELLI SVIZZERI RIAPRONO – LA TESTIMONIANZA: “GLI ITALIANI COSTITUISCONO IL 70% DELLA NOSTRA CLIENTELA. IL DPCM CI HA MUTILATI MA LE LUCI ROSSE ELVETICHE NON TREMANO ANCORA” – L’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’: “ABBIAMO IL VINCOLO DI REGISTRARE I DATI DI CONTATTO DI CIASCUN CLIENTE” – E LE LUCCIOLE? ALCUNE RIESCONO AD ALZARE ANCHE 1500 EURO. NON MALE IN TEMPO DI PANDEMIA…