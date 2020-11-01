CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI PER LA VERSIONE MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete e troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI PER LA VERSIONE MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete e troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
LA GITA A CHIASSO PER FARE SESSO! UNA BUONA NOTIZIA PER I PENDOLARI DELL’AMPLESSO: I BORDELLI SVIZZERI RIAPRONO – LA TESTIMONIANZA: “GLI ITALIANI COSTITUISCONO IL 70% DELLA NOSTRA CLIENTELA. IL DPCM CI HA MUTILATI MA LE LUCI ROSSE ELVETICHE NON TREMANO ANCORA” – L’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’: “ABBIAMO IL VINCOLO DI REGISTRARE I DATI DI CONTATTO DI CIASCUN CLIENTE” – E LE LUCCIOLE? ALCUNE RIESCONO AD ALZARE ANCHE 1500 EURO. NON MALE IN TEMPO DI PANDEMIA…
ITALIA ALLO SBANDO, SERVITA ALLO SPIEDO - L’ALLARME DEL COPASIR: “BANCHE E ASSICURAZIONI ITALIANE POSSONO ESSERE PREDA DI FRANCIA E GERMANIA” - SPAVENTA IL DISIMPEGNO DI UNICREDIT CHE ACQUISTA MENO DEBITO PUBBLICO, I DUBBI SUI PIANI DI DEL VECCHIO IN GENERALI E MEDIOBANCA, L’IDEA DI “USARE” CPD COME FONDO SOVRANO “DI PROTEZIONE” - L’ESPANSIONE DELLA CINA NELLA LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E PAGAMENTI DIGITALI E L'AVANZATA RUSSA NELL'ENERGIA
COME STA MARADONA? PEGGIO, SI E’ MESSO ANCHE A BALLARE - I MEDICI: "STUPITI DI COME STA GUARENDO ANCHE SE HA MOMENTI DI CONFUSIONE” - OPERATO NEI GIORNI SCORSI PER UN COAGULO DI SANGUE AL CERVELLO, IL "PIBE" A 60 ANNI È UN ROTTAME: E' GIÀ SOPRAVVISSUTO A DUE ATTACCHI DI CUORE, HA ANCHE CONTRATTO L'EPATITE E HA SUBITO UN INTERVENTO DI BYPASS GASTRICO...
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
IL COVID FA STRAGE DEI MEDICI – 184 VITTIME DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA. BOOM DI CONTAGI - TRA SETTEMBRE E OTTOBRE I CASI POSITIVI TRA GLI OPERATORI SANITARI SONO STATI 230 AL GIORNO, 14MILA IN TOTALE - INTANTO TRA MALATI, QUARANTENATI E PREPENSIONATI, LA STRUTTURALE CARENZA DI PERSONALE MEDICO TENDE AD AGGRAVARSI...
E DEPRESSIONE FU – LASCIARSI ALLE SPALLE IL CLIMA PIACEVOLE DELL’ESTATE E LE ORE DI LUCE NATURALE FANNO CROLLARE L’UMORE CHE IN ALCUNE PERSONE SI TRASFORMA IN UNA VERA FORMA DI DEPRESSIONE CHIAMATA “STAGIONALE” - IL FENOMENO SI PRESENTA CON UNA VARIABILITÀ CHE DIPENDE DALLA LATITUDINE IN CUI SI VIVE, MA MOLTI NON SANNO NEMMENO DI ESSERNE AFFETTI VISTO CHE SI PRESENTA CON…