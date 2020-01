''ODIO GLI ITALIANI''. FORSE PER QUESTO SE NE FREGA QUANDO MUOIONO - L'INTERVISTA CHOC AL MAGNATE SVIZZERO SCHMIDHEINY, MISTER ETERNIT, ACCUSATO DELLA MORTE DI 392 PERSONE A CASALE MONFERRATO MA CHE HA SEMPRE EVITATO LA GIUSTIZIA E LE PRIGIONI ITALIANE. PER I SUOI AVVOCATI IL NUOVO PROCESSO È ''TORTURA GIUDIZIARIA'' CONTRO UNA PERSONA CHE SI DEFINISCE ''PIUTTOSTO SENSIBILE. PROVO COMPASSIONE PER TUTTE LE PERSONE BUONE E ONESTE CHE SONO COSTRETTE A VIVERE IN QUESTO STATO FALLITO''