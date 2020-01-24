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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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''ODIO GLI ITALIANI''. FORSE PER QUESTO SE NE FREGA QUANDO MUOIONO - L'INTERVISTA CHOC AL MAGNATE SVIZZERO SCHMIDHEINY, MISTER ETERNIT, ACCUSATO DELLA MORTE DI 392 PERSONE A CASALE MONFERRATO MA CHE HA SEMPRE EVITATO LA GIUSTIZIA E LE PRIGIONI ITALIANE. PER I SUOI AVVOCATI IL NUOVO PROCESSO È ''TORTURA GIUDIZIARIA'' CONTRO UNA PERSONA CHE SI DEFINISCE ''PIUTTOSTO SENSIBILE. PROVO COMPASSIONE PER TUTTE LE PERSONE BUONE E ONESTE CHE SONO COSTRETTE A VIVERE IN QUESTO STATO FALLITO''
ALTRO CHE FIORETTO, ELISA DI FRANCISCA E ARIANNA ERRIGO SI PRENDONO A SCIABOLATE: "BAMBINA CAPRICCIOSA"; "IDEE STRAMPALATE" – “NON SIAMO PIÙ UNA SQUADRA. OGNUNO SI FA GLI AFFARI PROPRI”, DICE ELISA, MENTRE ARIANNA NON CI STA: “CI PARLASSE INVECE DI ATTACCARE” – LA DI FRANCISCA, CHE SOGNA DI ESSERE PORTABANDIERA AZZURRA A TOKYO, LA FULMINA - IL C.T. CIPRESSA: “NON CHIEDO DI ESSERE AMICHE, MA SOLO SERIETÀ”
CAFONALINO “UOMINI DI MONDA” - SCALINI GREMITI E PRIME FILE OCCUPATE DA VERDONE, BERTY-NIGHTS E PAOLO MIELI PER IL “VIAGGIO A NEW YORK” BY ANTONIO MONDA – L’OMAGGIO A FELLINI E IL DIALOGO CON IL DIRETTORE DELLA CASA DEL CINEMA GIORGIO GOSETTI - C’ERANO PURE LA BOSCHI E FILIPPO SENSI, VALTER E PAOLA MAINETTI, MARINA CICOGNA E…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…