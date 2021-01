TROPPO ODIO? MA COME, PROPRIO ORA CHE NON C'E' PIU' TRUMP? IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN ABBANDONANO I SOCIAL DICENDO DI ESSERE RIMASTI DELUSI "DALL'ODIO ONLINE" - MEGHAN MARKLE AVEVA DICHIARATO DI ESSERE STATA LA PERSONA PIÙ TROLLATA AL MONDO NEL 2019. UNA SITUAZIONE PESANTE, CHE LE AVEVA CAUSATO ENORMI DISAGI: "IN QUEL PERIODO ERO ANCHE IN MATERNITÀ. QUELLO CHE E’ STATO PUBBLICATO E’ QUASI INSOPPORTABILE” – DOPO IL "DIVORZIO" DALLA FAMIGLIA REALE AVEVANO GIÀ SMESSO DI POSTARE SULL'ACCOUNT INSTAGRAM DA 10 MILIONI DI FOLLOWER