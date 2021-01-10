FLASH! – ARRIVA ROBERTO SAVIANO AL ‘’CORRIERE’’ (GRAZIE ALLA MEDIAZIONE DI FABIO FAZIO) ED INIZIA LA FUGA DEI CORRIERISTI. IL PRIMO CHE LASCIA È PIGI BATTISTA. DOVE ANDRÀ? CHI SARÀ IL PROSSIMO? AH, SAPERLO…

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TROPPO ODIO? MA COME, PROPRIO ORA CHE NON C'E' PIU' TRUMP? IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN ABBANDONANO I SOCIAL DICENDO DI ESSERE RIMASTI DELUSI "DALL'ODIO ONLINE" - MEGHAN MARKLE AVEVA DICHIARATO DI ESSERE STATA LA PERSONA PIÙ TROLLATA AL MONDO NEL 2019. UNA SITUAZIONE PESANTE, CHE LE AVEVA CAUSATO ENORMI DISAGI: "IN QUEL PERIODO ERO ANCHE IN MATERNITÀ. QUELLO CHE E’ STATO PUBBLICATO E’ QUASI INSOPPORTABILE” – DOPO IL "DIVORZIO" DALLA FAMIGLIA REALE AVEVANO GIÀ SMESSO DI POSTARE SULL'ACCOUNT INSTAGRAM DA 10 MILIONI DI FOLLOWER

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NON SOLO MELANIA: LA CASA BIANCA E’ ALLA FRUTTA – IL CLAN TRUMP SPACCATO DOPO L’ASSALTO A CAPITOL HILL. MENTRE MELANIA TACE E CONTINUA LA SUA DIETA DI 7 FRUTTI AL GIORNO, LA FIGLIA DI THE DONALD, IVANKA L'UNICA A CONTESTARE LE AZIONI DEL LEADER USA. È STATA LEI A CONVINCERE IL PADRE A NON ECCITARE ULTERIORMENTE LA FOLLA. LA FIGLIA MAGGIORE, CHE SECONDO MOLTI PRENDERÀ IL TESTIMONE POLITICO DEL PRESIDENTE, SI È PRECIPITATA NELLO STUDIO OVALE, PARLANDO A LUNGO CON LUI. “SENZA DI LEI, SAREBBE ANDATA PEGGIO”

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PARI SPETTACOLO TRA ROMA E INTER: GODE SOLO IL MILAN – CONTE, SOTTO ACCUSA PER I CAMBI, SCIVOLA A MENO TRE – MANCINI ACCIUFFA NEL FINALE I NERAZZURRI CHE SPRECANO DOPO LA RIMONTA UNA VITTORIA PESANTISSIMA - BIASIN ACCUSA L’EX CT: “PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA PRESSIONE AVVERSARIA METTI GAGLIARDINI E KOLAROV E SCEGLI DI CHIUDERTI NELLA TUA AREA. IO, FRANCAMENTE, NON CAPISCO…” - MASSIMO DONATI SU “DAZN” VEDENDO ENTRARE PERISIC AL POSTO DI LAUTARO AVEVA EVIDENZIATO CHE L’INTER RISCHIAVA DI “ABBASSARSI” TROPPO - VIDEO

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