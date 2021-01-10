FLASH! – ARRIVA ROBERTO SAVIANO AL ‘’CORRIERE’’ (GRAZIE ALLA MEDIAZIONE DI FABIO FAZIO) ED INIZIA LA FUGA DEI CORRIERISTI. IL PRIMO CHE LASCIA È PIGI BATTISTA. DOVE ANDRÀ? CHI SARÀ IL PROSSIMO? AH, SAPERLO…-
FLASH! – ARRIVA ROBERTO SAVIANO AL ‘’CORRIERE’’ (GRAZIE ALLA MEDIAZIONE DI FABIO FAZIO) ED INIZIA LA FUGA DEI CORRIERISTI. IL PRIMO CHE LASCIA È PIGI BATTISTA. DOVE ANDRÀ? CHI SARÀ IL PROSSIMO? AH, SAPERLO…-
TROPPO ODIO? MA COME, PROPRIO ORA CHE NON C'E' PIU' TRUMP? IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN ABBANDONANO I SOCIAL DICENDO DI ESSERE RIMASTI DELUSI "DALL'ODIO ONLINE" - MEGHAN MARKLE AVEVA DICHIARATO DI ESSERE STATA LA PERSONA PIÙ TROLLATA AL MONDO NEL 2019. UNA SITUAZIONE PESANTE, CHE LE AVEVA CAUSATO ENORMI DISAGI: "IN QUEL PERIODO ERO ANCHE IN MATERNITÀ. QUELLO CHE E’ STATO PUBBLICATO E’ QUASI INSOPPORTABILE” – DOPO IL "DIVORZIO" DALLA FAMIGLIA REALE AVEVANO GIÀ SMESSO DI POSTARE SULL'ACCOUNT INSTAGRAM DA 10 MILIONI DI FOLLOWER
NON SOLO MELANIA: LA CASA BIANCA E’ ALLA FRUTTA – IL CLAN TRUMP SPACCATO DOPO L’ASSALTO A CAPITOL HILL. MENTRE MELANIA TACE E CONTINUA LA SUA DIETA DI 7 FRUTTI AL GIORNO, LA FIGLIA DI THE DONALD, IVANKA L'UNICA A CONTESTARE LE AZIONI DEL LEADER USA. È STATA LEI A CONVINCERE IL PADRE A NON ECCITARE ULTERIORMENTE LA FOLLA. LA FIGLIA MAGGIORE, CHE SECONDO MOLTI PRENDERÀ IL TESTIMONE POLITICO DEL PRESIDENTE, SI È PRECIPITATA NELLO STUDIO OVALE, PARLANDO A LUNGO CON LUI. “SENZA DI LEI, SAREBBE ANDATA PEGGIO”
BEDONI CHE BIDONI – ALBERTO MINALI SI È LECCATO GLI OCCHI LEGGENDO IL DIKTAT DELL’IVASS (L’AUTHORITY DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI) CHE HA DI FATTO CHIESTO A CATTOLICA DI AZZERARE L’ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. È QUESTO L’ESITO DEL DURO SCONTRO CONSUMATOSI AL VERTICE TRA L’EX AD MINALI E IL PRESIDENTE BEDONI...
PENSI DI AVERE UNA RELAZIONE TOSSICA CON UN NARCISISTA? TRACEY COX RIVELA QUALI SONO I CAMPANELLI D’ALLARME CHE DOVREBBERO FARTI FUGGIRE DA UNA STORIA CON UNA PERSONA DALL’ "IO SMISURATO": I NARCISISTI MANIPOLANO LA REALTÀ E SONO DIFFICILMENTE FEDELI. SMINUISCONO TUTTO QUELLO CHE FAI PER SENTIRSI MIGLIORI E NON SI OCCUPANO DEI TUOI SENTIMENTI. E QUANDO PROVERAI A LASCIARLI SCOPRIRAI QUANTO POSSONO ESSERE CATTIVI…
PARI SPETTACOLO TRA ROMA E INTER: GODE SOLO IL MILAN – CONTE, SOTTO ACCUSA PER I CAMBI, SCIVOLA A MENO TRE – MANCINI ACCIUFFA NEL FINALE I NERAZZURRI CHE SPRECANO DOPO LA RIMONTA UNA VITTORIA PESANTISSIMA - BIASIN ACCUSA L’EX CT: “PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA PRESSIONE AVVERSARIA METTI GAGLIARDINI E KOLAROV E SCEGLI DI CHIUDERTI NELLA TUA AREA. IO, FRANCAMENTE, NON CAPISCO…” - MASSIMO DONATI SU “DAZN” VEDENDO ENTRARE PERISIC AL POSTO DI LAUTARO AVEVA EVIDENZIATO CHE L’INTER RISCHIAVA DI “ABBASSARSI” TROPPO - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
UNA PENNICA CI SALVERÀ - CI HANNO SEMPRE DETTO CHE PER STARE BENE BISOGNA DORMIRE ALMENO OTTO ORE FILATE (MAGARI): MA SIAMO SICURI CHE IL SONNO IN UN’UNICA FASE SIA LA SCELTA MIGLIORE? SECONDO ALCUNI ESPERTI SAREBBE MOLTO MEGLIO SPEZZARE E DIVIDERLO IN DUE CICLI DA 4 ORE, PER AUMENTARE LA CONCENTRAZIONE E MIGLIORARE I PROBLEMI DI INSONNIA. MA CHI PUÒ DEDICARE TUTTO QUEL TEMPO AL RIPOSO?