FLASH – IN ASSENZA DI BELEN, SERVIVA MATERIALE PER SCATENARE IL PUBBLICO DEI PIPPAROLI (LA GENTILI E' UN PO' SPIGOLOSA): ECCO CHE LE “IENE” HANNO ARRUOLATO PER UNA SERA LA BOMBASTICA MODELLA FRANCESE SOLWEIG REDIGER LIZLOW. L'INCARICO? CONSEGNARE UNA PESCA A SALVINI, CHE REAGISCE DA PIACIONE E, DOPO AVER “ANNUSATO” ATTENTAMENTE IL FRUTTO, RISPONDE: “LE ADORO”. E POI, DA PADRE SEPARATO, COMMENTA: “LA FAMIGLIA IDEALE PER ME NON ESISTE. BASTA CHE I FIGLI ABBIANO SEMPRE L’AFFETTO DI MAMMA E PAPÀ”  – IL SERVIZIO COMPLETO IN ONDA STASERA SU ITALIA 1

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DAGOREPORT! - L'IRRITAZIONE (EUFEMISMO) DI MATTARELLA PER I DUE SCHIAFFONI RIFILATEGLI DALLA DUCETTA - IL PRIMO È NOTO: QUANDO HA MINACCIATO CHE L'UNICA ALTERNATIVA ALL'ATTUALE GOVERNO È IL VOTO, DIMENTICANDO CHE È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE, NON LEI - IL SECONDO, INVECE, È STATO POCO SOTTOLINEATO: È QUANDO CIANCIA DI "UN GOVERNO DEMOCRATICAMENTE ELETTO", COME SE FOSSERO I CITTADINI, E NON IL PARLAMENTO, A DARE LA FIDUCIA A UN ESECUTIVO (VOGLIA DI PREMIERATO CI COVA)

DAGOREPORT– MELONI AVVERTE TREMONTI: IL "NEMICO" NON E' DRAGHI MA CONTE – IL CALCIONE RIFILATO DALL'EX MINISTRO DELL'ECONOMIA A MARIOPIO, ACCUSATO DI NON AVER STOPPATO IL SUPERBONUS GRILLINO (“SE NON CI FOSSE STATO UN TIZIO CHE VOLEVA ANDARE AL QUIRINALE I CONTI ITALIANI STAREBBERO MEGLIO”), METTE IN DIFFICOLTÀ LA SORA GIORGIA – LA DUCETTA HA SCELTO COME NEMICO NUMERO UNO CONTE E IL POPULISMO GRILLINO. E GLI ATTACCHI A DRAGHI SPOSTANO L'ATTENZIONE DAL VERO BERSAGLIO DA COLPIRE, SOPRATTUTTO IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE…