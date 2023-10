3 ott 2023 15:28

FLASH – IN ASSENZA DI BELEN, SERVIVA MATERIALE PER SCATENARE IL PUBBLICO DEI PIPPAROLI (LA GENTILI E' UN PO' SPIGOLOSA): ECCO CHE LE “IENE” HANNO ARRUOLATO PER UNA SERA LA BOMBASTICA MODELLA FRANCESE SOLWEIG REDIGER LIZLOW. L'INCARICO? CONSEGNARE UNA PESCA A SALVINI, CHE REAGISCE DA PIACIONE E, DOPO AVER “ANNUSATO” ATTENTAMENTE IL FRUTTO, RISPONDE: “LE ADORO”. E POI, DA PADRE SEPARATO, COMMENTA: “LA FAMIGLIA IDEALE PER ME NON ESISTE. BASTA CHE I FIGLI ABBIANO SEMPRE L’AFFETTO DI MAMMA E PAPÀ” – IL SERVIZIO COMPLETO IN ONDA STASERA SU ITALIA 1