SI METTE MALE PER GIOVANNI MILIELLO, IL GINECOLOGO "PREDATORE" DI BARI: LE 16 DONNE CHE LO ACCUSANO ANDRANNO DAVANTI AL GIUDICE - IL GIP HA FISSATO TRE UDIENZE PER REGISTRARE LE DICHIARAZIONI DELLE VITTIME DEL MEDICO, AGLI ARRESTI DOMICILIARI DAL 30 NOVEMBRE CON L'ACCUSA DI STUPRO, TENTATA VIOLENZA E LESIONI AGGRAVATE: PROPONEVA ALLE SUE PAZIENTI DI FARE SESSO CON LUI COME CURA PER IL PAPILLOMA VIRUS E PER PREVENIRE IL TUMORE DELL'UTERO - I SERVIZI DELLE "IENE"