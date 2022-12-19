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FLASH! – IERI SERA, ALLO SPECIALE TELETHON DEI “SOLITI IGNOTI”, CONDOTTO SU RAIUNO DA AMADEUS, CHI C’ERA COME OSPITE, INSIEME A VARI ATTORI E CANTANTI? MA LA MOGLIE GIOVANNA CIVITILLO, NATURALMENTE! PERCHÉ? AH NON SAPERLO - IL DAGOREPORT SULLE AMBIZIONI DELLA SIGNORA AMADEUS: LE TELEVENDITE, LA RUBRICA SULLE SAGRE PER LA CLERICI E I SERVIZI PER "LA VITA IN DIRETTA"-
CRONACHETTE ROMANE - PAOLO BONOLIS, OSPITE NEL SALOTTO DI FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” RACCONTA UNA STORIELLA DEGNA DEL MIGLIOR GIGI PROIETTI: "L’ALTRO GIORNO ERO IN VIA DELLA FARNESINA. C’ERA UNA MACCHINA FERMA DAVANTI A ME IN ATTESA CHE UN SIGNORE ATTRAVERSASSE LA STRADA. INVECE CHE SULLE STRISCE, L’UOMO SI MUOVEVA IN DIAGONALE. E L’AUTOMOBILISTA: “AHÒ, GUARDA CHE…” – VIDEO
L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…
CAFONALINO DYLANIANO – AL MAXXI ARRIVA LA MOSTRA “RETROSPECTRUM”, CHE CELEBRA IL GENIO DI BOB DYLAN AL DI LÀ DELLA MUSICA. OLTRE CENTO LAVORI DI FRA DIPINTI, DISEGNI, SCULTURE, SCELTI DAL CURATORE SHAI BAITEL – DEBUTTO DA PADRONE DI CASA DEL NEOPRESIDENTE ALESSANDRO GIULI. AVVISTATI ANCHE CARLO FELTRINELLI, LAURA DELLI COLLI, LORENZA FOSCHINI E MARCO MOLENDINI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SVACCATI PER LE FESTE – TRA PANETTONI, TORRONE, BRINDISI E SCORPACCIATE VARIE, CHI SI ABBUFFA TROPPO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO POTREBBE TROVARSI SULLA BILANCIA FINO 5 CHILI IN ECCESSO – IL PROBLEMA È LA DISPONIBILITÀ DI DOLCI E SCHIFEZZE VARIE IN GIRO PER CASA, MA CI SONO ANCHE DEI FATTORI PSICOLOGICI A GIOCARE LA LORO PARTE – PER CERCARE DI CONTENERE L’APPETITO DA NATALE ALLA BEFANA, BASTA SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI TRUCCHETTI...