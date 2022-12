19 dic 2022 08:04

FLASH! – IERI SERA, ALLO SPECIALE TELETHON DEI “SOLITI IGNOTI”, CONDOTTO SU RAIUNO DA AMADEUS, CHI C’ERA COME OSPITE, INSIEME A VARI ATTORI E CANTANTI? MA LA MOGLIE GIOVANNA CIVITILLO, NATURALMENTE! PERCHÉ? AH NON SAPERLO - IL DAGOREPORT SULLE AMBIZIONI DELLA SIGNORA AMADEUS: LE TELEVENDITE, LA RUBRICA SULLE SAGRE PER LA CLERICI E I SERVIZI PER "LA VITA IN DIRETTA"