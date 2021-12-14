FLASH! – “QUINDI PER IL DIRETTORE DEL TG1, MONICA MAGGIONI, I NO VAX ITALIANI DEVONO ESSERE SNOBBATI MA BISOGNA SCOVARLI IN ROMANIA PER INTERVISTARLI. HO CAPITO MALE?’’ (MICHELE ARNESE, STARTMAG.IT)-
FLASH! – “QUINDI PER IL DIRETTORE DEL TG1, MONICA MAGGIONI, I NO VAX ITALIANI DEVONO ESSERE SNOBBATI MA BISOGNA SCOVARLI IN ROMANIA PER INTERVISTARLI. HO CAPITO MALE?’’ (MICHELE ARNESE, STARTMAG.IT)-
MA COME, BELEN NON ERA SOLO "DUE TETTE E UN CULO"? - MICHELE MORRONE BECCATO MANO NELLA MANO CON BELEN RODRIGUEZ DURANTE UNA CENA AL RISTORANTE “EL PORTEÑO PROHIBIDO” A MILANO - EPPURE NON MOLTO TEMPO FA L'ATTORE PROTAGONISTA DI “365 GIORNI” AVEVA DETTO: "FIDANZARMI CON BELEN? IL MIO PROTOTIPO DI DONNA È UN PO’ PIÙ ALTOLOCATA DI DUE TETTE E UN CULO. PERÒ CHI LO SA…" (E A LEI VA BENE STARE CON UN GALANTUOMO CHE LA DEFINIVA COSÌ?) - VIDEO
FLASH! – TRA UNA RIUNIONE FINANZIARIA E UNA INDUSTRIALE GLI UOMINI DI KKR, SCESI A ROMA PER LA QUESTIONE TIM, DOMANI HANNO IN AGENDA UN INCONTRO CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE, VITTORIO COLAO. NEI GIORNI PROSSIMI, DOVREBBE SEGUIRE ANCHE UN INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, ALESSANDRO RIVERA…
IL BANCOMAT DEL VIPERETTA ERA LA SAMPDORIA – LA GAZZETTA DELLO SPORT (DI CAIRO) ACCUSA: "FERRERO HA ATTINTO A PIU’ RIPRESE DALLE CASSE DEL CLUB. IL CONTO FINALE SFONDA I 9 MILIONI DI EURO" – ACQUISTATA LA SAMP GRATIS NEL 2014, FINO AL 2020 IL VIPERETTA NON SOLO NON HA VERSATO SOLDI NELLE CASSE DELLA SQUADRA MA SI È ASSEGNATO EMOLUMENTI E DIVIDENDI. E UNA SUA SOCIETÀ HA GESTITO I LAVORI A BOGLIASCO...
CAFONALINO - SPADAFORA PRESENTA AL TEATRO SALA UMBERTO DI ROMA L'AUTOBIOGRAFIA SCRITTA IN PRIMA PERSONA SINGOLARE, DAVANTI A 250 OSPITI IN "UN'ATMOSFERA INTIMA" (SE NON ERA INTIMA AFFITTAVA UNO STADIO?) - PRESENTI FRANCESCHINI E GIORGETTI, SUL PALCO INSIEME A LUCIA ANNUNZIATA, POI LAMORGESE, DI MAIO, CARRARO, RUTELLI, ABETE, SIMONA AGNES, DI MARE, MATANO, SERENA BORTONE E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 20.677 NUOVI CASI E 120 MORTI (IL DATO PIÙ ALTO DI QUESTA QUARTA ONDATA), CON 776.563 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 2,7% (IERI ERA 4%) – SPERANZA: “ABBIAMO STRUMENTI CHE UN ANNO FA NON AVEVAMO, A COMINCIARE DAI VACCINI. MA DOBBIAMO AVERE MASSIMA CAUTELA A PARTIRE DALL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE, ANCORA FONDAMENTALI PER LA NOSTRA STRATEGIA DI CONTRASTO AL VIRUS…”