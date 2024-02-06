FLASH – IL PM HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE PER LA TRASMISSIONE “REPORT” NEL CASO MANCINI-RENZI-AUTOGRILL…-
FLASH – IL PM HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE PER LA TRASMISSIONE “REPORT” NEL CASO MANCINI-RENZI-AUTOGRILL…-
FLASH! - GIULIANO AMATO? PERSONA NON GRADITA DAL GOVERNO DUCIONI! - IL DIVIETO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DOTTOR SOTTILE ("STORIE DI DIRITTI E DEMOCRAZIA'') NEL CARCERE DI SAN VITTORE NON SAREBBE PARTITO DAL DAP DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MA DIRETTAMENTE DAI "CAMERATI" DI PALAZZO CHIGI - COME SCRIVEVA DANTE, IL POETA CHE SECONDO SANGIULIANO HA FONDATO IL PENSIERO DI DESTRA: ''LIBERTA' VA CERCANDO, CH'E' SI CARA..."
DAGOREPORT! PER TORNARE ALLA CASA BIANCA, BIDEN DEVE FERMARE LE GUERRE: IL PRESIDENTE AMERICANO VUOLE UN CESSATE IL FUOCO A GAZA ENTRO AGOSTO - LA TREGUA IN MEDIORIENTE PUÒ VALERE IL 4% ALLE ELEZIONI DI NOVEMBRE. ANCORA PIÙ DECISIVA (5%) SAREBBE LA FINE DELLE OSTILITÀ IN UCRAINA MA PUTIN TRACCHEGGIA, A MARZO SI VOTA IN RUSSIA E TEME IL MALUMORE POPOLARE CREATO DALLE SANZIONI: NON VUOLE FARE UN REGALO A BIDEN, E TIFA PER IL RITORNO DELL’ISOLAZIONISTA TRUMP - USA E UNIONE EUROPEA VOGLIONO COSTRINGERE PUTIN A TRATTARE CONTINUANDO, TRA MILLE DIFFICOLTA', A RIEMPIRE DI MILIARDI LE CASSE DI KIEV - IL DISORDINE MONDIALE: CON LA GLOBALIZZAZIONE E' FINITA L'ERA DEGLI STATI UNITI 'GENDARMI DEL MONDO': EX PAESI STRACCIONI, ORA COMPETITIVI, ALZANO LA CRESTA E NON ACCETTANO PIU' LA SUPREMAZIA MILITARE, ECONOMICA E POLITICA DELL'OCCIDENTE, "CULLA DELLA CIVILTA'"...
DAGOREPORT – IL RICORSO DI SGARBI AL TAR NON DISPIACE AL DUPLEX MELONI-FAZZOLARI: LA DUCETTA E IL SUO BRACCIO DESTRO (E TESO) VOGLIONO “CONGELARE” NON SOLO LA ROGNA DEL CRITICO D’URTO, MA TUTTE LE ALTRE BEGHE GIUDIZIARIE IN CORSO (DELMASTRO, SANTANCHÈ, POZZOLO, LA RUSSA JUNIOR) FINO ALLE EUROPEE – L’ORDINE PERENTORIO È: FINO AL 9 GIUGNO, GIORNO DEL MIO TRIONFO, NON VOGLIO CASINI CHE POSSANO DESTABILIZZARE GLI EQUILIBRI DEL GOVERNO. DOPO LE EUROPEE, CONTATI I VOTI, ARRIVERA' IL REGOLAMENTO DEI CONTI DELLA MELONA CON I DUE ALLEATI (SALVINI IN PRIMIS) - LA MELONA È INCAZZATA PURE CON IL COGNATO, L'AGRICOLTORE SPAZIALE LOLLOBRIGIDA, CHE NON PERDE OCCASIONE DI SPARARE CAZZATE E CREARE CASINI...
DAGOREPORT - FINCHÉ C’È L’OPERA (E IL GOVERNO MELONI) C’È SPERANZA PER LADY CASELLATI DI VEDERE UN GIORNO APPARIRE IL RAMPOLLO ALVISE SUL PODIO DELLA SCALA BRANDENDO LA BACCHETTA CHE FU DI TOSCANINI E ABBADO – E COSÌ IL MINISTRO DELLE RIFORME ISTITUZIONALI ASSEDIA L'ORECCHIO DI SANGIULIANO DI TELEFONATE PER FAR TRASLOCARE NEL TEMPIO DELLA LIRICA FORTUNATO ORTOMBINA, OGGI SOPRINTENDENTE DEL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA, DOVE SUO FIGLIO È ORMAI DI CASA - LADY BETTY HA CHIESTO ANCHE DI INCONTRARE ABRAMO BAZOLI, NUME TUTELARE DELLA SCALA. PURTROPPO, VERSO BRESCIA, DOVE ABITA LA DINASTIA BAZOLI, LA LINEA TELEFONICA DELLA CASELLATI NON PRENDE... – ANCHE SE IL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER E IL CDA DELLA SCALA SCADONO TRA UN ANNO, I GIOCHI DI POTERE SI FANNO ADESSO - LA RETTIFICA: "IL MINISTRO NON HA MAI INTERLOQUITO CON SANGIULIANO IN MERITO AL FUTURO VERTICE DELLA SCALA"
SGARBI AVVELENATI: “INVITO RANUCCI E TRAVAGLIO A FARE UNO DEI LORO SERVIZI SULLA CARRIERA UNIVERSITARIA DI GIUSEPPE CONTE - NON HO BISOGNO DI LETTERE ANONIME PER DIRE CHE IL SUO CURRICULUM È PORNOGRAFICO, UN ESEMPIO DI IMMORALITA' POLITICA E DI INADEGUATEZZA CULTURALE, COME I CONCORSI UNIVERSITARI CHE HA VINTO SENZA MERITO'' - LA CARRIERA FULMINEA MA NEBULOSA DELL'AVVOCATO DEL POPOLO: A 37 ANNI PROFESSORE ASSOCIATO, ORDINARIO A 41 (L’ETÀ MEDIA È 59), MA NESSUNA PUBBLICAZIONE DI PESO – IL RAPPORTO CON GUIDO ALPA E QUEI CONCORSI SU CUI ALEGGIA IL CONFLITTO DI INTERESSI