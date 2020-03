17 mar 2020 11:26

FLASH! – PUR AVENDO OSPITATO NEI LORO PROGRAMMI OSPITI CONTAGIATI, DA ASCANI A SALIERI, GIORGINO E BORTONE VANNO REGOLARMENTE IN ONDA. E ALLORA VESPA SI E’ ROTTO I COJONI E HA CHIESTO ALL’AD SALINI DI RITORNARE IN ONDA STASERA CON “PORTA A PORTA”. COSI’, TANTO PER SFATARE GLI ADDETTI AI LIVORI CHE DICONO CHE CI SONO DUE RAI…