14 gen 2020 16:48

FLASH! – QUANDO SI DICE L’INGRATITUDINE: QUESTA MATTINA, NEL SUO PROFLUVIO DI BLA-BLA, FINCHE' UNA GIORNALISTA NON HA FATTO LA FATIDICA DOMANDA, AMADEUS NON HA TROVATO UNA FRASE PER RINGRAZIARE TERESA DE SANTIS. CIOE’ LA DIRETTORA DEFENESTRATA CHE L’HA SCELTO COME PRESENTATORE SANREMONE CONTRO IL PARERE ULTRA-NEGATIVO DELL’AD SALINI CHE NON LO VOLEVA NEMMENO CON L’ASSICURAZIONE DELLA PRESENZA SALVA-FESTIVAL DI FIORELLO….