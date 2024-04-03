FLASH! – SIAMO IN CINQUINA, E ADESSO…TOMBOLA! “ROMA SANTA E DANNATA”, IL DOCU-FILM DI DAGO E MARCO GIUSTI, È TRA I CINQUE NOMINATI PER IL DAVID DI DONATELLO AL MIGLIOR DOCUMENTARIO - LA PREMIAZIONE IN DIRETTA IL 3 MAGGIO SU RAI1-
FLASH! – SIAMO IN CINQUINA, E ADESSO…TOMBOLA! “ROMA SANTA E DANNATA”, IL DOCU-FILM DI DAGO E MARCO GIUSTI, È TRA I CINQUE NOMINATI PER IL DAVID DI DONATELLO AL MIGLIOR DOCUMENTARIO - LA PREMIAZIONE IN DIRETTA IL 3 MAGGIO SU RAI1-
FLASH! – MATTEO SALVINI IERI A “BELVE”, SU RAI2, HA PARLATO ANCHE DEL SUO RAPPORTO CON UMBERTO BOSSI: “NON LO SENTO DA TROPPO E DI QUESTO MI DISPIACCIO. È DIFFICILE INCONTRARSI CON LUI A ROMA, ANCHE PERCHÉ PER LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE NON SCENDE TANTO…!”. IL “CAPITONE” HA EVITATO ACCURATAMENTE DI RICORDARE CHE È STATO LUI A NON AVER RINNOVATO GLI ASSISTENTI CHE A TURNO ACCOMPAGNAVANO IL “SENATUR” A ROMA, E PER QUESTO DA SOLO NON RIESCE A SCENDERE NELLA CAPITALE…
FLASH! - ALLA REGISTRAZIONE DI "BELVE", IN ONDA STASERA, MATTEO SALVINI SI È PRESENTATO CON IL SUO NUOVO LIBRO, "CONTROVENTO", CHE DOVREBBE USCIRE A FINE APRILE PER "PIEMME". CHISSÀ COSA DIRÀ DELLA MARCHESA DEL COLLE OPPIO, GIORGIA MELONI...
FLASH! – TOH! DOPO ORE DI MELONATE, IERI SERA SU RETE4 NICOLA PORRO SI E’ RICORDATO DI COLPO DI NON ESSERE UN DIPENDENTE DI FRATELLI D’ITALIA BENSI’ DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI E A “QUARTA REPUBBLICA” HA INTERVISTATO IL CAPO DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI – IN VISTA DEL VOTO EUROPEO, MARINA E PIER SILVIO STANNO IMPONENDO UNA LINEA POLITICA ANTITETICA AL MELONISMO DEL CLAN DI CONFALONIERI-CRIPPA AFFINCHE’ FORZA ITALIA DIVENTI IL SECONDO PARTITO DELLA COALIZIONE DI GOVERNO…
FLASH! – AVVISATE I VARI NARDELLA, BONACCINI, ZINGARETTI ETC., INCAZZATI PER LE LISTE DEL PD, IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE, CHE IL DEUS EX MACHINA CONSULTATO COSTANTEMENTE DALLA VISPA ELLY SCHLEIN È MARCO DAMILANO. A PRESENTARE IL GIORNALISTA ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER È STATO IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DI ELLY, FLAVIO ALIVERNINI…
FLASH! - ORMAI PER NETANYAHU L'UNICO MODO PER MANTENERE IL POTERE E' TENERE "ALTA" LA GUERRA. E L'ATTENTATO DI DAMASCO E' L'ENNESIMA PROVA - A WASHINGTON, CHE NON ERA STATA INFORMATA DEL RAID DEL PREMIER ISRAELIANO, FANNO BUON VISO A CATTIVO GIOCO. MA I GIORNI DI NETANYAHU SONO CONTATI... (PERCHE' CI VA DI MEZZO LA RICONFERMA DI BIDEN ALLA CASA BIANCA)