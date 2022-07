20 lug 2022 16:57

FLASH! – SIPARIETTO ALLA MARATONA MENTANA: IL POVERO INVIATO DI CHICCO A VILLA GRANDE INTERCETTA TAJANI, CHE PERÒ HA DECISO DI PARLARE CON UNA TESTATA PER VOLTA, DANDO LA PRECEDENZA A MEDIASET. IL DIRETTORE DEL TGLA7 HA UN TRAVASO DI BILE FA L’OFFESO: “E CHISSENEFREGA, MICA DOBBIAMO FARE LA FILA PER PARLARE CON TAJANI, PARLI CON GLI AMICI SUOI, NON CI INTERESSA, CHIUDI IL COLLEGAMENTO... SE BISOGNA FAR LA FILA PER TAJANI…”