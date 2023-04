5 apr 2023 18:02

FLASH! – LA STORIA DI CREMONINI IN LOVE CON UNA GIORNALISTA È “VERA”! “CHI” HA PARLATO DI UNA “AFFASCINANTE” E QUOTATA DONNA CHE LAVORA IN RAI. NON È PROPRIO COSÌ: SECONDO RUMORS MOLTO INSISTENTI, IL CANTANTE SI FREQUENTEREBBE SÌ CON UN VOLTO TELEVISIVO, PERÒ NON DEL SERVIZIO PUBBLICO. SI TRATTEREBBE INFATTI DELLA BIONDISSIMA VERA SPADINI, CHE SI OCCUPA DI MOTOGP PER SKY SPORT...