9 giu 2022 16:56

FLASH! – TEMPI DURI PER URBANO CAIRO, EDITORE DI LA7 E DEL CORRIERE: PRIMA HA DOVUTO SCIROPPARSI L’INVEROSIMILE FIGURACCIA DI MASSIMO GILETTI PRESO A SCHIAFFI SULLA PIAZZA ROSSA, PRESENTE IN STUDIO UNA IMPACCIATA MYRTA MERLINO FINITA SCHIACCIATA DALL’IRA DI ALESSANDRO SALLUSTI. IMBARAZZATISSIMO, IL DIRETTORE DEL CORRIERE LUCIANO FONTANA HA CHIESTO AD ALDO GRASSO DI INTERVENIRE. A SEGUIRE LO SCOOP PATACCA SUI “PUTINIANI D’ITALIA’’ BY SARZANINI, OBIETTIVO GABRIELLI. ED ORA LA SENTENZA AVVERSA SUL CASO BLACKSTONE…