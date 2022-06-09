FLASH! – TEMPI DURI PER URBANO CAIRO, EDITORE DI LA7 E DEL CORRIERE: PRIMA HA DOVUTO SCIROPPARSI L’INVEROSIMILE FIGURACCIA DI MASSIMO GILETTI PRESO A SCHIAFFI SULLA PIAZZA ROSSA, PRESENTE IN STUDIO UNA IMPACCIATA MYRTA MERLINO FINITA SCHIACCIATA DALL’IRA DI ALESSANDRO SALLUSTI. IMBARAZZATISSIMO, IL DIRETTORE DEL CORRIERE LUCIANO FONTANA HA CHIESTO AD ALDO GRASSO DI INTERVENIRE. A SEGUIRE LO SCOOP PATACCA SUI “PUTINIANI D’ITALIA’’ BY SARZANINI, OBIETTIVO GABRIELLI. ED ORA LA SENTENZA AVVERSA SUL CASO BLACKSTONE…

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“GABRIELA SABATINI? UNA SORTA DI COITO OFTALMICO” - IN NOME DEL POLITICAMENTE CORRETTO OGGI ROMPEREBBERO LE PALLE ANCHE A GIANNI CLERICI CHE SCAPOCCIAVA PER LO SPLENDIDO CAPEZZOLO MADIDO DI SUDORE DELL’ARGENTINA, DEFINIVA CLIJSTERS “UNA PASTOROTTA” E PARAGONAVA LA SHARAPOVA A MOANA POZZI – OGGI PARLEREBBERO DI BODYSHAMING SU "MICHELINO" CHANG ("CRAPONE ENORME E GAMBE STORTIGNACCOLE") - IL DUETTO "BINGO BONGO" CON RINO TOMMASI FAREBBE SCATTARE CENSURE E IPOCRISIE… - VIDEO

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