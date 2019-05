NON CESSO DI CEDERE - MUSTIER: “UNICREDIT NON LASCIA L’ITALIA. LA VENDITA DI FINECO? VALE 17 ANNI DI CEDOLE, MI PARE UNA BUONA RAGIONE”. E CON QUESTO RAGIONAMENTO, PER GLI ANALISTI IL BANCHIERE FRANCESE NON HA FINITO DI STACCARE PEZZI DELLA BANCA - IL PROBLEMA ORA È LO ‘SMALTIMENTO’ DEI BTP: SONO 54 MILIARDI, MUSTIER LI RIDURRÀ PORTANDOLI A SCADENZA