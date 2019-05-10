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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE LA NUOVA EDIZIONE DEL CRUCI-DAGO. GIOCATE CON I FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA E CON LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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ZINGARETTI ELOGIA L’UNIONE SOVIETICA. ORA DA QUALE SALONE VA CACCIATO? - SOCCI: “NEL SUO LIBRO IL SEGRETARIO PD DICE CHE ‘SENZA L’URSS NON SAREBBERO STATE POSSIBILI LE LOTTE DEI PARTITI DEMOCRATICI E DI SINISTRA’ E PETRUCCIOLI LO STRONCA: ‘UN MODO PER CONVINCERSI DI AVERE UN FUTURO’”, AIZZANDO RENZIANI E LIBERALI PIDDINI - GLI EREDI DEL PCI NON HANNO MAI FATTO I CONTI COL COMUNISMO. MA ALMENO LORO POSSONO FARE APOLOGIA DI DITTATURE SENZA PROBLEMI
NON CESSO DI CEDERE - MUSTIER: “UNICREDIT NON LASCIA L’ITALIA. LA VENDITA DI FINECO? VALE 17 ANNI DI CEDOLE, MI PARE UNA BUONA RAGIONE”. E CON QUESTO RAGIONAMENTO, PER GLI ANALISTI IL BANCHIERE FRANCESE NON HA FINITO DI STACCARE PEZZI DELLA BANCA - IL PROBLEMA ORA È LO ‘SMALTIMENTO’ DEI BTP: SONO 54 MILIARDI, MUSTIER LI RIDURRÀ PORTANDOLI A SCADENZA
CAFONALINO – VALERIA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL FIDANZATO GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...