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FLASH! È ONLINE LA NUOVA EDIZIONE DEL CRUCI-DAGO. GIOCATE CON I FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA E CON LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE

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CAFONALINO – VALERIA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL FIDANZATO GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI

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