NON E’ MAI TROPPO (PER) ICARDI - L'INTER CHIEDE 80 MILIONI PER MAURITO: NAPOLI E JUVE SPIAZZATE – ZHANG E’ ENTRATO NELL’ORDINE DI IDEE CHE NON SI POSSANO FARE SCONTI QUANDO IL MANCHESTER UNITED CHIEDE CIRCA 85 MILIONI PER LUKAKU - L'ARGENTINO SI ALLENERÀ CON IL GRUPPO MA SENZA GIOCARE LE PARTITE UFFICIALI – INTANTO WANDA NARA "SVACCANZA" A IBIZA E CI BOMBARDA CON LE FOTO DELLE SUE CHIAPPE ARROSTITE...