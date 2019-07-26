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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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TAR-TASSATI FOREVER - SLOGAN, BANDIERE, FANTASMI, FURBATE E SOGNI IMPOSSIBILI. IL GOVERNO PENTALEGHISTA HA RESO LA GIUNGLA DELLE TASSE PIÙ CONFUSA DI PRIMA E LA NUOVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVENTA LO SPECCHIO DI UN PAESE SCHIZOFRENICO (CHE DEVE SGANCIARE MONETA MA NON SA COME FARE...)
SE EPSTEIN FA RIMA CON WEINSTEIN - TENTATO SUICIDIO, AGGRESSIONE O MESSINSCENA? IL FINANZIERE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE SU MINORI È STATO TROVATO IN CELLA CON FERITE AL COLLO, MA LA CAUSA NON E' CHIARA - INTANTO VIENE MOLLATO DAI PARTNER D'AFFARI. DEUTSCHE BANK E VICTORIA'S SECRET HANNO APERTO INCHIESTE INTERNE
NON E’ MAI TROPPO (PER) ICARDI - L'INTER CHIEDE 80 MILIONI PER MAURITO: NAPOLI E JUVE SPIAZZATE – ZHANG E’ ENTRATO NELL’ORDINE DI IDEE CHE NON SI POSSANO FARE SCONTI QUANDO IL MANCHESTER UNITED CHIEDE CIRCA 85 MILIONI PER LUKAKU - L'ARGENTINO SI ALLENERÀ CON IL GRUPPO MA SENZA GIOCARE LE PARTITE UFFICIALI – INTANTO WANDA NARA "SVACCANZA" A IBIZA E CI BOMBARDA CON LE FOTO DELLE SUE CHIAPPE ARROSTITE...
CAFONALISSIMO TARANTINO! – A LOS ANGELES SUPER RED CARPET PER LA PRIMA DI “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD”: MARGOT ROBBIE ILLUMINA LA SERATA CON UNO SCOLLO PROFONDISSIMO – BRITNEY SPEARS NASCONDE I ROTOLINI IN UN TUBINO ROSSO E SFOGGIA IL NUOVO FIDANZATO SAM ASGHARI – LA FIGLIA DI UMA THURMAN E ETHAN HAWKE MAYA, ADRIANA LIMA BONISSIMA, IL FUTURO ELVIS AUSTIN BUTLER, DI CAPRIO IN ARMANI E BRAD PITT SENZA CRAVATTA: TUTTI I LOOK – VIDEO
FATE LARGO A 'STI ZOZZONI - ANCHE QUEST’ANNO MILIONI DI PERSONE SI RIUNIRANNO A BORYEONG, IN COREA DEL SUD, PER TUFFARSI NEL FANGO! LA SPIAGGIA DIVENTA UN PARCO GIOCHI E ARRIVANO FROTTE DI TURISTI OCCIDENTALI PER RICOPRIRSI DI MELMA E GODERE DELLE PROPRIETÀ BENEFICHE DEI FANGHI. MA È SOLO UNA SCUSA PER STRUSCIARSI E FAR VEDERE LE TETTE – FOTOGALLERY DELLE SCORSE EDIZIONI + VIDEO
LA GRIGLIATA È CANCEROGENA? – L’ESTATE È TEMPO DI BARBECUE, E RICICCIA IL SOLITO DUBBIO SULLA SALUBRITÀ DELLA CARNE COTTA ALLA BRACE: MA LE GRIGLIATE NON VANNO BANDITE – OVVIAMENTE CHI SI INGOZZA DI BISTECCONE DUE VOLTE AL GIORNO HA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE LA MALATTIA - GLI ALIMENTI BRUCIACCHIATI NON VANNO BUTTATI MA….