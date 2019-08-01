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LO SCARPARO PERDE I PALLINI - PRIMO SEMESTRE IN ROSSO PER IL GRUPPO TOD'S, CHE HA REGISTRATO UNA PERDITA NETTA DI 6 MILIONI DI EURO A FRONTE DI UN UTILE PARI A 33,6 MILIONI NELLO STESSO PERIODO DEL 2018 - I RICAVI CONSOLIDATI SI SONO ATTESTATI A 454,6 MILIONI, IN CALO DEL 4,7% RISPETTO A UN ANNO FA - DELLA VALLE: "PESANO GLI INVESTIMENTI"
SEI NATO IN CAMPANIA? NON PUOI ANDARE A VEDERE JUVE-NAPOLI! – I BIANCONERI SANNO COME FARSI AMARE: HANNO VIETATO A CHI RISIEDE O È NATO IN CAMPANIA DI COMPRARE I BIGLIETTI PER LA PARTITA DEL 31 AGOSTO – LA SOCIETÀ HA SPIEGATO CHE SI TRATTA DI UNA MISURA CONCORDATA CON LA QUESTURA, CHE PERÒ SMENTISCE – LE PREVEDIBILI REAZIONI INDIGNATE. SALVATORE ESPOSITO DI GOMORRA: “SCHIFO, VERGOGNA, TRISTEZZA” – VIDEO
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
ATTENZIONE A COSA MANGIATE IN AEREO! – CI SONO 13 CIBI CHE NON DOVETE MAI CONSUMARE QUANDO SIETE IN VOLO: AGLIO E CIPOLLE, PER OVVI MOTIVI DI ALITO. MA ANCHE CAFFE', BEVANDE GASSATE, FAGIOLI E PISELLI E LA FRUTTA DISIDRATATA CHE POTREBBE SCATENARE UN ATTACCO D’ASMA – SE APRITE UN SACCHETTINO DI ARACHIDI POTERSTE METTERE A RISCHIO LA VITA DELLE PERSONE, PERCHÉ…