CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
''SEMBRAVA LA MENSA DEI POVERI'' - ALDO GRASSO SULL'APERTURA DEL FESTIVAL DI VENEZIA IN STREAMING SU RAIMOVIE.IT: ''AL PUBBLICO TELEVISIVO È STATO RISERVATO UNO SPETTACOLO STRIMINZITO, MENTRE LA SERATA ERA PENSATA PER L'ELEGANTE PLATEA CHE SI È GODUTA IL FILM DI APERTURA''
ARRIVANO I NUOVI IPHONE! - È UFFICIALE: IL 10 SETTEMBRE APPLE PRESENTA LA NUOVA VERSIONE DEL SUO SMARTPHONE E DEGLI APPLE WATCH - NELL’INVITO ARRIVATO AI MEDIA DI TUTTO IL MONDO RISPUNTA LA MELA MULTICOLORE, COME IL LOGO APPLE DEGLI INIZI - LE INDISCREZIONI: CI SARANNO TRE SENSORI FOTOGRAFICI, UNA SUPER-BATTERIA E… – VIDEO: COME SONO CAMBIATI GLI IPHONE DAL 2007 A OGGI
SQUALI GIGANTI E DOVE TROVARLI – AVVISTAMENTO STRAORDINARIO NELLE ACQUE DANESI DOVE UN LAVORATORE DI UNA PIATTAFORMA PETROLIFERA HA GIRATO UN FILMATO DI UN BESTIONE DI OTTO METRI – SI TRATTEREBBE DI UNO SQUALO ELEFANTE, IL SECONDO PESCE PIÙ GRANDE DOPO LO SQUALO BALENA – “MAI VISTO UNO DI QUESTE DIMENSIONI NEL NOSTRO MARE” COMMENTANO I BIOLOGICI CHE…(VIDEO)
FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
L’INTERRUTTORE DEL TUMORE – UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO UN NUOVO MODO PER FERMARE I TUMORI AL SENO E ALL’OVAIO CAUSATI DALLA MUTAZIONE EREDITARIA DEL “GENE JOLIE”: TUTTO RUOTA INTORNO A UNA MINUSCOLA MOLECOLA CHE RIUSCIREBBE A DISATTIVARE LE PROTEINE E…