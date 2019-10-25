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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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CRONACHE DI NARNI - ABBIAMO FINALMENTE LA FOTO DEL NUOVO CENTROSINISTRA UNITO: CONTE, ZINGARETTI, DI MAIO E “BOB HOPE” SPERANZA, TUTTI INSIEME SORRIDENTI PER SOSTENERE IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE UMBRIA VINCENZO BIANCONI - LA FOTO PASSERÀ ALLA STORIA IN OGNI CASO. MA COME PIETRA FONDATIVA DI UN’ESPERIENZA DI GOVERNO STABILE OPPURE COME CRONACA DI UN FALLIMENTO? - L’ASSENZA PESANTE DI RENZI – VIDEO
LECCATEVI I BAFFI, LA GUERRA DEI BISCOTTI STA ARRIVANDO - FERRERO LANCIA FINALMENTE I BISCOTTI ALLA NUTELLA, CHE SONO LA RISPOSTA ALLA ROTTURA DELLA PAX DOLCIORIUM DA PARTE DI BARILLA/MULINO BIANCO CON LA CREMA SPALMABILE DEI PAN DI STELLE - L’AZIENDA DI ALBA INVESTE 120 MILIONI E PUNTA A 80 MILIONI DI FATTURATO - LA SPINTISSIMA CAMPAGNA DI ACQUISIZIONI IN GIRO PER IL MONDO E LA CRESCITA DEL MERCATO ITALIANO, CHE VALE CIRCA IL 15% DEL FATTURATO (10,7 MILIARDI) – VIDEO
DANDOLO NEWS! - A MILANO NON SI PARLA D'ALTRO:DOPO IL PARTITONE INTER-JUVENTUS UN INFOJATO GRUPPO DI CALCIATORI ASSAI FAMOSI (VECCHI E NUOVI) HA AFFITTATO UN INTERO LOCALE IN ZONA MONUMENTALE. CON LORO A SGRANARE I ROSARI UN ESERCITO DI BOMBASTICHE ''MODELLE'' E ''INFLUENCER'' DELL'EST EUROPA. LA NOTTE SI È CONSUMATA TRA CHAMPAGNE, SOLLAZZI SEGRETI E UN NOTISSIMO E SPOSATISSIMO CALCIATORE CHE…
NUDA ALLA META - ROSHELLE (CHI?) SI PRESENTA ALLA PREMIERE DI HUSTLERS COME MAMMA L’HA FATTA: AVEVA SOLO UN PERIZOMA COLOR CARNE, PRATICAMENTE INVISIBILE, E UN ABITO A RETE CON MAGLIE MOLTO LARGHE - L'EX PUPILLA DI FEDEZ A ''XFACTOR'', NOTA PER MOSTRARE IL CULO IN OGNI LUOGO, IN OGNI LAGO E IN OGNI SOCIAL, E' ORA UNA DELLE ''RAGAZZE DI PORTA VENEZIA'' – VIDEO
VOLARE, OH OH - IL “PROGETTO SUNRISE” FA IL TEST AD ALTA QUOTA A 50 PASSEGGERI SULLA ROTTA NEW YORK-SYDNEY, CHE DOVREBBE ESSERE OPERATIVA NEL 2022 - LA QANTAS MONITORA I PARAMETRI VITALI DI PILOTI E VIAGGIATORI PER VALUTARE L'IMPATTO DELLA PERMANENZA A BORDO NELLA TRATTA AEREA PIÙ LUNGA DEL MONDO: VENTI ORE SENZA SCALO - MONITORATI RITMI CIRCADIANI, CONSUMI, LO STATO FISICO DEI PILOTI E…
VIENI AVANTI, VACCINO – L’INFLUENZA È ALLE PORTE E NON SARÀ UNA PASSEGGIATA: TUTTE LE ISTRUZIONI PER DIFENDERSI DAL VIRUS CHE METTERÀ A LETTO SEI MILIONI DI ITALIANI – PER EVITARE CODE DELL’ULTIMO MINUTO È BENE SAPERE CHE IL VACCINO È GIÀ DISPONIBILE E NE BASTA UNA SOLA DOSE - CE NE SONO SEI IN FARMACIA: IL LORO PREZZO VARIA A SECONDA DELLA LORO COMPOSIZIONE, MA IL PREZZO NON SUPERA I…