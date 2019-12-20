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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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ANCHE I RICCHI PIANGONO (SI FA PER DIRE) – NEL 2019 MOLTI MILIARDARI NON SONO PIÙ MILIARDARI A CAUSA DI INVESTIMENTI SBAGLIATI E PER IL CROLLO DELLE LORO AZIONI – C’È L’AD DI RYANAIR MICHAEL O’LEARY COLPITO DAL CALO IN BORSA DELLA COMPAGNIA E CI SONO I FRATELLI BARILLA CHE HANNO SUBITO UN TONFO DELLE VENDITE NEGLI USA – LO SCANDALO WEWORK E QUELLO DEGLI SVAPATORI JUUL…
“IL MIO BULLO ENZO? OGGI ALL'OLIMPICO SI SENTIREBBE SOLO. LO SCUDETTO QUEST’ANNO ALLA ROMA? NO, MA QUANDO MAI…” VERDONE SHOW CON PIOVANI E ZEMAN AL "PREMIO COLALUCCI" AL CIRCOLO 'ANTICO TIRO A VOLO': “STASERA HO RITROVATO GIORGIO PERINETTI, CHE PER UN ANNO È STATO MIO COMPAGNO DI CLASSE AL LICEO, E MI PASSAVA PURE LA VERSIONE DI GRECO” – IL PREMIO OSCAR PIOVANI RACCONTA IL SUO PASSATO DA PICCOLO ULTRA’ QUANDO SCRIVEVA SUI MURI ‘FORZA ROMA’ – ZEMAN: "LA JUVE VINCERA’ LO SCUDETTO" – A FINE SERATA IL MITOLOGICO EDOARDO VIANELLO HA FATTO CANTARE A TUTTI ‘I WATUSSI’ (PARAPONZI-PONZI-PO’) – VIDEO
IL TRENO DEI DESIDERI – SOGNATE DI VIVERE UN’AVVENTURA SU UN LUSSUOSO TRENO D’EPOCA? È POSSIBILE VIAGGIARE IN EUROPA PERCORRENDO LUNGHE TRATTE NOTTURNE, NELL'INTIMITÀ DI UNA CUCCETTA PERSONALE – DAL CELEBRERRIMO "ORIENT EXPRESS" A L’"AL ANDALUS TRAIN", PER SCOPRIRE L’ANDALUSIA - PER GLI AMANTI DEL NATALE NON C'È TRENO MIGLIORE DEL "SANTA CLAUS EXPRESS": UN VIAGGIO DI 15 ORE CHE VI PORTERÀ A…
L’OTTIMISMO È IL PROFUMO DELLA VITA. E ANCHE DELLA SALUTE - VEDERE IL BICCHIERE MEZZO PIENO, NONOSTANTE I PROBLEMI, AIUTA AD AVERE UNA VITA PIÙ LUNGA E IN MIGLIORI CONDIZIONI - LA RAGIONE? SI ELABORANO RISPOSTE EMOTIVE NEGATIVE DI SCALA RIDOTTA E TEMPI DI RECUPERO PIÙ BREVI - UN OTTIMISTA GODE DI PROFILI BIOLOGICI VANTAGGIOSI, CON BUONI LIVELLI DI SALUTE CARDIOVASCOLARE E POLMONARE E UN MIGLIOR FUNZIONAMENTO SIA DEL METABOLISMO SIA DEL SISTEMA IMMUNITARIO…