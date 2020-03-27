CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
RAI1 FA PARTIRE LA FICTION CON LUCA ARGENTERO MEDICO (ALL'OSPEDALE DI LODI!!) CHE OVVIAMENTE VINCE LA SERATA CON IL 26,1% E 7,1 MILIONI. MA OCCHIO: CI SONO SOLO 4 PUNTATE SU 8, LE RIPRESE SONO STATE INTERROTTE PER IL CORONAVIRUS - BENE ZALONE SU CANALE5 (16,7%) - SCIARELLI A PICCO (4,7%): CHI LI VEDE GLI SCOMPARSI SE SIAMO TUTTI A CASA? - DEL DEBBIO (5,8%) SOPRA FORMIGLI PUR CON SALVINI (4,9%) - MORENO (5,4%), PALOMBA (4,8-4,6%), GRUBER (8%) - LA MESSA DEL PAPA BALZA AL 21,8% - VESPA (14,8%), COSTANZO CON BRIGNANO (9,7%)
FATE SAPERE A SALVINI E RENZI CHE PER ORA MATTARELLA NON HA INTENZIONE DI FARE UN CAMBIO IN CORSA A PALAZZO CHIGI – QUESTO NON VUOL DIRE CHE UNA VOLTA TERMINATA L’EMERGENZA, OPPURE SE I COSTI DOVESSERO DIVENTARE INSOSTENIBILI, POTREBBE SCOCCARE L’ORA DI MARIO DRAGHI
POVERI, CHIEDERANNO L'AIUTO PUBBLICO PURE LORO? - FACEBOOK E GOOGLE QUEST'ANNO POTREBBERO PEDERE 44 MILIARDI IN RICAVI PUBBLICITARI. NONOSTANTE QUESTI NUMERI, I DUE GIGANTI DOVREBBERO PORTARE A CASA 54 E 33 MILIARDI DI RISULTATO OPERATIVO - APPLE PENSA DI RINVIARE IL LANCIO DELL'IPHONE 12, NORMALMENTE PREVISTO PER SETTEMBRE
C'È STATO IL FERMO IN TUTTO IL MONDO, MA LE NAVI DA CROCIERA CONTINUANO AD ATTRACCARE A CIVITAVECCHIA – “SBARCA SOLO CHI SUPERA IL TEST” – LA DENUNCIA DEL SINDACO: “HO CHIAMATO PIÙ VOLTE IL MINISTRO DEI TRASPORTI, IN QUESTA FASE EMERGENZIALE DEVE RIMANERE UN PORTO DOVE TRANSITANO SOLO MERCI. NON POSSO RISCHIARE LA SALUTE DEI TANTI OPERATORI PORTUALI”
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
MILLE EURO AL MESE PER TUTTI I MEDICI E DENTISTI: CI PENSA L'ENPAM, LA CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI, VISTO CHE LO STATO ANCORA NON HA CACCIATO UN EURO. CHI PUÒ RICHIEDERLI E COME - SECONDO DRAGHI NEL SUO EDITORIALE, BANCHE ED ENTI ''INTERMEDI'' CHE HANNO LA POSSIBILITÀ DI AGIRE PRIMA E MEGLIO PER DARE CASH IN MANO A IMPRESE E CITTADINI, LO DEVONO FARE, E LE SOMME VERSATE DURANTE L'EMERGENZA VANNO POI RIMBORSATE INTEGRALMENTE DALLO STATO