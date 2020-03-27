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RAI1 FA PARTIRE LA FICTION CON LUCA ARGENTERO MEDICO (ALL'OSPEDALE DI LODI!!) CHE OVVIAMENTE VINCE LA SERATA CON IL 26,1% E 7,1 MILIONI. MA OCCHIO: CI SONO SOLO 4 PUNTATE SU 8, LE RIPRESE SONO STATE INTERROTTE PER IL CORONAVIRUS - BENE ZALONE SU CANALE5 (16,7%) - SCIARELLI A PICCO (4,7%): CHI LI VEDE GLI SCOMPARSI SE SIAMO TUTTI A CASA? - DEL DEBBIO (5,8%) SOPRA FORMIGLI PUR CON SALVINI (4,9%) - MORENO (5,4%), PALOMBA (4,8-4,6%), GRUBER (8%) - LA MESSA DEL PAPA BALZA AL 21,8% - VESPA (14,8%), COSTANZO CON BRIGNANO (9,7%)

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