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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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PUTINATE - LO ZAR VLAD PROLUNGA FINO ALLA FINE DEL MESE IL BLOCCO DELLE ATTIVITA’ NON ESSENZIALI E ASSICURA: “LO STIPENDIO DI APRILE SARA’ GARANTITO ANCHE SENZA LAVORARE” (A MAGGIO TROVERANNO TANTISSIMI RUSSI MORTI IN CASA DI CIRROSI EPATICA)
ITALIA IN SVENDITA – “BORSA ITALIANA”, LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA PIAZZA AFFARI, FINIRÀ IN MANO AI FRANCESI? – DA TEMPO SI VOCIFERA CHE IL LONDON STOCK EXCHANGE SE NE VOGLIA SBARAZZARE E A ESSERE MOLTO INTERESSATA SAREBBE LA SOCIETÀ CHE GESTISCE PARIGI. IL COPASIR È IN ALLARME E A PALAZZO CHIGI SI PENSA DI ESTENDERE IL GOLDEN POWER
“MALEDETTO QUELL'ULTIMO FINE SETTIMANA SULLE PISTE” - A CORTINA RECORD DI INFETTATI: I TURISTI HANNO PORTATO IL VIRUS NELLA PERLA DELLE DOLOMITI. L’1 PER CENTO DEI RESIDENTI POSITIVO, IL SINDACO: "QUESTO PRIMATO NEGATIVO È DATO OVVIAMENTE DAL FATTO CHE CORTINA È UNA DESTINAZIONE TURISTICA IMPORTANTE”. E POI ANNUNCIA UNA LINEA DURISSIMA PER PASQUA E PASQUETTA…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
1 MAGGIO? SU, CORAGGIO, STATE A CASA - BORRELLI: ''DOPO PASQUA NON CREDO POTREMMO ANCORA ALLENTARE LE MISURE. LA FASE DUE DOPO IL 16 MAGGIO? DIPENDE DAI NUMERI. LA SITUAZIONE ORA È STAZIONARIA, DOBBIAMO CAPIRE QUANDO DAVVERO INIZIERÀ A SCENDERE. INTANTO INIZIAMO A RESPIRARE, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA OSPEDALI E TERAPIE INTENSIVE, CHE SI STANNO ALLEGGERENDO DI UN CARICO STRAORDINARIO''