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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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PIERO ANGELA IN QUARANTENA FA PIÙ COSE DEL 99% DEGLI ITALIANI (MESSO INSIEME): ''A 90 ANNI SUONATI SONO PRONTO PER INCIDERE IL MIO DISCO JAZZ. MI ERO ROTTO IL BRACCIO MA ORA LO STO RECUPERANDO - MIA MADRE SI ERA AMMALATA DI SPAGNOLA, CHE HA FATTO 50 MILIONI DI MORTI. PER FORTUNA LEI SI SALVÒ: RACCONTAVA CHE QUALCUNO LE LASCIAVA DA MANGIARE FUORI DALLA PORTA, UN PO' COME È SUCCESSO DA NOI - IL DOLORE PIÙ GRANDE È STATO PERDERE UN AMICO SENZA POTERLO SALUTARE''
"IL LAVORO E’ SPARITO. COSA C’E’ DA FESTEGGIARE?" – FELTRI: "OGGI TRIONFA LA DISOCCUPAZIONE PER MOTIVI ANCHE SANITARI. L'ITALIA È ANNICHILITA, OGNI SUA ATTIVITÀ ECONOMICA È PARALIZZATA. È QUALCOSA DI INDECENTE SEGUITARE A INNEGGIARE A OPERAI E IMPIEGATI QUANDO COSTORO SONO ALLA CANNA DEL GAS E NON HANNO DI CHE SFAMARSI. QUANTO AI DISCORSI BISETTIMANALI E TORRENTIZI DI GIUSEPPE CONTE, DICIAMO SOLO CHE..."
FLASH! OPERATO D’URGENZA ARTURO DIACONALE, PORTAVOCE DELLA LAZIO. LE SUE CONDIZIONI NON SONO NOTE, SI ATTENDONO I BOLLETTINI CLINICI. I MOTIVI DEL RICOVERO NON SAREBBERO RELATIVI AD UN EVENTUALE CONTAGIO DA CORONAVIRUS...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
IL SENSO DEL CERVELLO PER LA QUARANTENA – IN LOCKDOWN I NOSTRI SENSI VENGONO ALTERATI COSÌ COME LA NOSTRA MENTE CHE "GUARDA" LA REALTÀ CON OCCHIO DIVERSO – IL CHIRURGO ENZO SORESI: “SE L' ISOLAMENTO DURASSE TROPPO A LUNGO PAGHEREMMO DANNI NEUROBIOLOGICI IMPORTANTI PER LA MANCANZA DI RELAZIONI, PER L' IMPOSSIBILITÀ DI ABBRACCIARCI, DI TOCCARCI, DI SCAMBIARE INFORMAZIONI: NOI VIVIAMO DI EMOZIONI, SOSTENUTE DA…”