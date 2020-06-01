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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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TERNA FA TOMBOLA CAMBIO ALLA GUIDA DELLA SOCIETA’ CHE GESTISCE LA RETE ELETTRICA NAZIONALE: VALENTINA BOSETTI PRESIDENTE, STEFANO DONNARUMMA (EX ACEA) E' IL NUOVO AD - MASSIMILIANO PAOLUCCI A CAPO DELLE RELAZIONI ESTERNE - VIA LIBERA ANCHE ALL'AMPLIAMENTO DEL BOARD..
CAFONALINO DELL'ITALIA MORENTE – DOPO AVER PERSO IL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA PER MANIFESTA ARROGANZA, NON AVENDO PIU' UNA CAZZO DI QUERELA DA FARE, RENZI SCRIVE (SI FA PER DIRE) UN LIBRO DI FOSFORESCENTE INUTILITA' E LO PRESENTA PURE ALLA GALLERIA BORGHESE – TRA UN TRULLALERO E UN TRALLALA', TRA LA BOSCHI CAMUFFATA DA PRATO E NOBILI CON LA MASCHERINA DELLA ROMA, IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA SPARATO UN PAIO DI CAZZATE: “QUELLA DI DAVIGO È UNA BESTIALITÀ GIURIDICA. AUTOSTRADE? SI È FATTO PRIMA A FARE IL PONTE CHE A FARE LA REVOCA. SI VOTA NEL 2023, ALLORA MEGLIO METTERE MANO ALLE REGOLE” (INSOMMA, PER RIMANDARLO A GIOCARE A FLIPPER, TOCCA ASPETTARE TRE ANNI. 'NA TRAGEDIA) – VIDEO
LA FEBBRE DEL SABATO MATTINA - CON 39,2 IN SPIAGGIA A SPERLONGA, COLPA DEL COVID, DEL TERMOSCANNER O DEL SOLE CHE ''INCOCCIA'', COME SI DICE A ROMA? - SINDACI IN RIVOLTA: ''METTONO REGOLE COMPLICATE SENZA CONSULTARCI, MA POI SIAMO NOI CHE DOBBIAMO APPLICARLE. 1 METRO DI DISTANZA IN ACQUA? MASCHERINE PRONTE SOTTO L'OMBRELLONE? ELENCO DI TUTTE LE PRESENZE IN SPIAGGIA?''
OGNI TANTO UNA BUONA NOTIZIA: UNO STUDIO RILEVA CHE I BAMBINI SONO MENO CONTAGIANTI, E CHE SE IL PICCOLO È INFETTO IL VIRUS GLI È STATO TRASMESSO DA UN ADULTO E NON IL CONTRARIO – SECONDO IL RAPPORTO DI SANTÉ PUBLIQUE FRANCE I CASI PEDIATRICI RAPPRESENTANO DALL'1% AL 5% DI TUTTI I COVID-19 NEL MONDO. MOLTI ERANO ASINTOMATICI E ALTRI PRESENTAVANO SINTOMI LIEVI – INCOGNITA SULLA SINDROME DI KAWASAKI…