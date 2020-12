ZHANG TUMB TUMB! SE NON VINCE LO SCUDETTO, CONTE VA A CASA E ARRIVA ALLEGRI (SE NEL FRATTEMPO NON SI E’ ACCASATO ALTROVE) – IL NUMERO UNO NERAZZURRO È RIMASTO MOLTO DELUSO DALL’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS – A GENNAIO ZERO COLPI, SOLO TAGLI. IN PARTENZA VECINO, NAINGGOLAN E ERIKSEN, RIDOTTO A GIOCARE SOLO GLI ULTIMI SPICCIOLI DI GARA. POTREBBE PARTIRE UN DIFENSORE, MA ANCHE PINAMONTI…