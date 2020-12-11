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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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CAOS ALLA FERRARI: IL CEO LOUIS CAMILLERI SI DIMETTE PER "MOTIVI PERSONALI" - MA ALLA BASE C'E' UNO SCONTRO CON JOHN ELKANN - IL TITOLO HA CONTINUATO A RAFFORZARSI SUPERANDO NEI GIORNI SCORSI LA STORICA BARRIERA DEI 180 EURO, CHE HA FATTO SCHIZZARE LA CAPITALIZZAZIONE A 35 MILIARDI. PESANO LE DELUSIONI IN FORMULA 1, DOVE LE PERFORMANCE SONO STATE MOLTO DELUDENTI…
ZHANG TUMB TUMB! SE NON VINCE LO SCUDETTO, CONTE VA A CASA E ARRIVA ALLEGRI (SE NEL FRATTEMPO NON SI E’ ACCASATO ALTROVE) – IL NUMERO UNO NERAZZURRO È RIMASTO MOLTO DELUSO DALL’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS – A GENNAIO ZERO COLPI, SOLO TAGLI. IN PARTENZA VECINO, NAINGGOLAN E ERIKSEN, RIDOTTO A GIOCARE SOLO GLI ULTIMI SPICCIOLI DI GARA. POTREBBE PARTIRE UN DIFENSORE, MA ANCHE PINAMONTI…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
COVID VOLEVASI DIMOSTRARE: ANCHE GLI ASINTOMATICI SVILUPPANO GLI ANTICORPI! – L’IMMUNOLOGO ANTONIO BERTOLETTI: “A SINGAPORE ABBIAMO TROVATO UNA RISPOSTA IMMUNITARIA ESEMPLARE IN 85 POSITIVI SENZA SEGNI DI COVID” – “CHI HA AVUTO IL VIRUS VA VACCINATO DOPO GLI ALTRI. AVREMO ALTRI PICCHI, CHE SARANNO VIA VIA PIÙ BASSI. L’IMMUNITÀ NATURALE DEI GUARITI SI AGGIUNGERÀ A QUELLA DEI VACCINATI. NEL FRATTEMPO, PERÒ…