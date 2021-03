LA ROMA SPAZZA VIA LO SHAKHTAR ED IPOTECA I QUARTI DI EUROPA LEAGUE - TRIS ALL’OLIMPICO: IN RETE TRE NAZIONALI ITALIANI (PELLEGRINI, EL SHAARAWY, MANCINI), PARATE DECISIVE DI PAU LOPEZ – FONSECA PERDE MKHITARYAN PER UN INFORTUNIO AL POLPACCIO - IL FATTORE K ESALTA IL MILAN: KJAER FIRMA IL PARI CON IL MANCHESTER UNITED NEL RECUPERO. SUPER KESSIE, PIOLI: “IL GOL ANNULLATO? LUI GIURA DI NON AVERLA TOCCATA CON LA MANO” – VIDEO