3 nov 2020 16:08

FLASH! AL POSTO DI ALESSANDRO CATTELAN, POSITIVO AL COVID-19, GIOVEDI' CONDURRA' ''XFACTOR'' LODOVICA COMELLO, GIA' BENIAMINA DEI TEENAGER E OGGI ETERNA FUTURA PROMESSA DELLA TV ITALIANA - LA NOTIZIA E' CHE ERANO PRONTI: SIA PER IL PRESENTATORE CHE PER LA GIURIA SONO STATI FIRMATI DOPPI CONTRATTI IN CASO DI CONTAGIO. CIASCUNO HA UN SOSTITUTO IN GRADO DI ENTRARE IN GIOCO PER SALVARE LA PROGRAMMAZIONE