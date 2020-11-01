lodovica comello lodovica comello lodovica comello mara maionchi LODOVICA COMELLO ALESSANDRO CATTELAN
FLASH! AL POSTO DI ALESSANDRO CATTELAN, POSITIVO AL COVID-19, GIOVEDI' CONDURRA' ''XFACTOR'' LODOVICA COMELLO, GIA' BENIAMINA DEI TEENAGER E OGGI ETERNA FUTURA PROMESSA DELLA TV ITALIANA - LA NOTIZIA E' CHE ERANO PRONTI: SIA PER IL PRESENTATORE CHE PER LA GIURIA SONO STATI FIRMATI DOPPI CONTRATTI IN CASO DI CONTAGIO. CIASCUNO HA UN SOSTITUTO IN GRADO DI ENTRARE IN GIOCO PER SALVARE LA PROGRAMMAZIONE-
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COMICI DELLA QUALUNQUE – LUTTAZZI AMARI: “LA TV ITALIANA AMA I COMICI SURREALI: SONO COSÌ BUONI CHE NON URTANO NESSUNO - IL CONSENSO DI CUI GODE VALERIO LUNDINI, IL NUOVO TRENTENNE SURREALE, NON È DIVERSO DA QUELLO TRIBUTATO AL "QUALUNQUISMO ECUMENICO DI FIORELLO" (FULVIO ABBATE): IN QUESTI CASI, ESSERE BRAVI È UN'AGGRAVANTE. POCHI ASCOLTI? OH, È SOLO L'INIZIO: ARRIVERÀ A PRESENTARE SANREMO; A MODO SUO, COME CHIAMBRETTI”
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
L’AUMENTO DEI CONTAGI? È LEGATO ANCHE A UNA MUTAZIONE DEL VIRUS - DEFINITA D614G, UNA DELLE CENTINAIA GIÀ AVVENUTE, È DIVENTATA DOMINANTE NEL MONDO E SI È MOSTRATA PIÙ CAPACE DI AGGIRARE LE NOSTRE DIFESE RISPETTO A QUELLE CHE L'HANNO PRECEDUTA - E’ 13,9 VOLTE PIÙ CONTAGIOSA DELLA SUA VERSIONE ORIGINARIA, QUELLA DI WUHAN - TENDE A FERMARSI NELLA PARTE SUPERIORE DELLE VIE RESPIRATORIE, SVICOLANDO MENO FREQUENTEMENTE NEI POLMONI - IL VIRUS E’ MENO LETALE MA PIU’ CONTAGIOSO…