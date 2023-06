C'È ANCHE UN PNRR CHE PROCEDE SPEDITO SU ROTAIA – IL GRUPPO WEBUILD ASSICURA CHE “NON CI SONO RITARDI” NEI SUOI 12 CANTIERI FINANZIATI ANCHE CON FONDI DEL RECOVERY, PER UN TOTALE DI 16 MILIARDI DI EURO – SI TRATTA DI LAVORI PER AMPLIARE LE LINEE FERROVIARIE, PER LO PIÙ AL SUD, TRA LE QUALI L’ALTA VELOCITÀ NAPOLI-BARI E PALERMO-CATANIA-MESSINA – PIETRO SALINI, AD DI WEBUILD: “TUTTE LE ATTIVITÀ STANNO PROCEDENDO SECONDO I TEMPI PREVISTI E CONCORDATI” – ECCO QUANTI SOLDI SONO STATI STANZIATI IN TOTALE PER LE ROTAIE