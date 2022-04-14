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FLASH! - "DICONO CHE UNA EX REGINA DEI NAUFRAGHI SI SFORZI DI SORRIDERE, MA IN REALTA' SIA PARECCHIO TRISTE. SULLA SOGLIA DEI 50 ANNI, VORREBBE TORNARE A ESSERE UN CIGNO DI MEDIASET. MA IL BISCIONE DOPO TANTI ANNI DI FEDELTA' NON HA PIANI PER LEI, E ANCHE LE PORTE DELLA RAI SONO DIFFICILI DA VARCARE. DICONO..." (DA "VANITY")-
CAFONALINO - IL CINEMA E TEATRO ITALIANO SE N'E' BELLAMENTE FREGATO DELLA MOSTRA DEDICATA A VITTORIO GASSMAN, NEL CENTENARIO DALLA NASCITA - IL FIGLIO ALESSANDRO E LA VEDOVA DILETTA D'ANDREA HANNO MESSO INSIEME UN RITRATTO DI VITA, ARTE E AMORI, FRA PUBBLICO E PRIVATO DEL GRANDE "MATTATORE" - ALLA PRESENTAZIONE HANNO SFILATO NICOLA ZINGARETTI, RICKY TOGNAZZI, FRANCESCA REGGIANI, SILVIA D'AMICO,GIULIANO ADREANI, FAUSTO BERTINOTTI, LUCIO VILLARI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...