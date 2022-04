14 apr 2022 13:40

FLASH! - "DICONO CHE UNA EX REGINA DEI NAUFRAGHI SI SFORZI DI SORRIDERE, MA IN REALTA' SIA PARECCHIO TRISTE. SULLA SOGLIA DEI 50 ANNI, VORREBBE TORNARE A ESSERE UN CIGNO DI MEDIASET. MA IL BISCIONE DOPO TANTI ANNI DI FEDELTA' NON HA PIANI PER LEI, E ANCHE LE PORTE DELLA RAI SONO DIFFICILI DA VARCARE. DICONO..." (DA "VANITY")