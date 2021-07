22 lug 2021 15:06

FLASH! - ALLA RAI SONO MAZZATE! FUORTES NON GUARDA IN FACCIA A NESSUNO. ECCO IL PRIMO LICENZIATO: SI TRATTA DI NICOLA SINISI, EX DIRETTORE CANONE E BENI ARTISTICI, MOLTO VICINO AL PD (A SUO TEMPO ERA STATA APERTA UNA ISTRUTTORIA INTERNA PER VERIFICARE LE RESPONSABILITÀ LEGATE ALLA VICENDA DEL PRESEPE LAICO, COMMISSIONATO DA SINISI ALL’ARTISTA MARCO LODOLA PER 36 MILA EURO)