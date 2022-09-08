Post rimosso da Enrico Mentana. #QueenElizabeth pic.twitter.com/gyJviDzsOs— Massimo Galanto (@GalantoMassimo) September 8, 2022
FLASH! - RDS, GRANDI SFONDONI! DURANTE “RDS RELAX”, ALLE 20.34, SIA L’EDIZIONE DEL NOTIZIARIO, SIA LA STRISCIA INFORMATIVA “100 SECONDI CON MENTANA”, DAVANO ANCORA LA REGINA ELISABETTA COME GRAVEMENTE AMMALATA - STRANO, VISTO CHE NEL POMERIGGIO CHICCO AVEVA SPARATO SUI SOCIAL LA NOTIZIA DEL DECESSO PRIMA ANCORA CHE FOSSE UFFICIALE...-
Post rimosso da Enrico Mentana. #QueenElizabeth pic.twitter.com/gyJviDzsOs— Massimo Galanto (@GalantoMassimo) September 8, 2022
LA VENEZIA DEI GIUSTI - "SICCITÀ” DIMOSTRA L'ASSOLUTA MAESTRIA DI PAOLO VIRZÌ NEL TENERE ASSIEME COSÌ TANTI ATTORI E TRAME DIVERSE SENZA MAI PERDERE IL FILO NARRATIVO E L’UNITÀ DI RACCONTO, MA ANCHE IL LIMITE STESSO DI QUESTO TIPO DI CINEMA - L’IDEA DI UNA ROMA SENZA ACQUA DA PIÙ DI UN ANNO COL TEVERE IN SECCA NON È MALE. SI POTEVA ANCHE ASFALTARE SECONDO IL MODELLO VERDONIANO (”FINALMENTE IN QUESTA CITTÀ SE SCORE”). ALLA FINE, SÌ, SIAMO DAVANTI A UN CINEMA UN PO’ BOZZETTISTICO, MA ALMENO VIRZÌ CI PROVA A RACCONTARE LE CLASSI SOCIALI DIVERSE… - VIDEO
VIDEO-FLASH! – QUANDO BERLUSCONI FECE INCAZZARE LA REGINA ELISABETTA URLANDO “MISTER OBAMAAAA” – ERA IL 2009 E SILVIONE CHIAMÒ A GRAN VOCE IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI, SUBITO DOPO LA FOTO DI RITO AL G20, A BUCKINGHAM PALACE – LA “BEGHINA” SI VOLTÒ STUPITA E LO RIMPROVERÒ: “MA PERCHÉ DEVE URLARE COSÌ?”, TRA LE RISATE DEI PRESENTI. POI LA CASA REALE SMENTÌ CHE FOSSE CONTRARIATA DALL’ATTEGGIAMENTO DEL “BANANA”: “C’ERA UN CLIMA GAIO…”
CHRISTINE LAGARDE NON HA CONVINTO NESSUNO – LA DECISIONE DELLA BCE DI ALZARE I TASSI DELLO 0,75% (L’INCREMENTO PIÙ ALTO DELLA SUA STORIA) SIGNIFICA UNA COSA SOLA: L’EUROZONA SCIVOLERÀ IN RECESSIONE. MA ALMENO NE VARRÀ LA PENA? A GIUDICARE DALLA PRIMA REAZIONE DEI MERCATI, NO: L’EURO È CROLLATO, TORNANDO ANCORA SOTTO LA PARITÀ CON IL DOLLARO, EFFETTO OPPOSTO DI QUANTO SAREBBE STATO LECITO ASPETTARSI…
"INVECE DI RINGRAZIARTI, TI ROMPONO ANCHE IL CAZZO. IL PAESE VERO È QUESTO QUI, C'È UNA RABBIA SOCIALE ENORME" – LO SFOGO ANTI-POVERI DI BRIATORE SCATENA UN PANDEMONIO SUI SOCIAL DOVE NON MANCA CHI RICORDA CHE LA "RABBIA SOCIALE" PUÒ TROVARE ANCHE ALTRE SPIEGAZIONI, SOPRATTUTTO SE RIVOLTA VERSO CHI HA GIÀ RESO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SUA BILLIONAIRE BEARS NFT IL PROPRIO FIGLIO NATHAN FALCO. CHE HA 12 ANNI….
DOPO IL KO CON L’UDINESE, ALTRA SCONFITTA PER LA ROMA IN EUROPA LEAGUE: I BULGARI DEL LUDOGORETS SI IMPONGONO 2-1 – MOURINHO: "RISULTATO BUGIARDO. SEMBRA CHE IN QUESTI ULTIMI GIORNI TUTTO CI VADA CONTRO" – I GIALLOROSSI, CHE SEMBRAVANO UN BUNKER INVALICABILE, HANNO PRESO 6 GOL IN 2 PARTITE, MOU: “NON MI PIACE PARLARE SOLO DEL REPARTO DIFENSIVO…”, GIA’, LA COPPIA MATIC-CRISTANTE IN MEZZO AL CAMPO NON FUNZIONA E GLI ESTERNI FATICANO. E CON I VARI INFORTUNI, SI NOTANO DI PIU' I LIMITI DELLA ROSA...
POCHE STELLE E MOLTI “SVIPPATI” IERI SUL RED CARPET DEL FESTIVAL DI VENEZIA – FRANCESCA VERDINI, SENZA REGGISENO, TRASCINA CON SE' SALVINI MA LA FOLLA MUGUGNA: "DATECI GLI ATTORI" - SARAH FERGUSON SI METTE UN PO' TROPPO COMODA, AIDA YESPICA INDOSSA UN ABITO CHE SEMBRA UNA CORNICE – AD ACCENDERE I BOLLORI CI PENSANO SARA SAMPAIO, CHE SCOPRE LA SCHIENA, E VALENTINA CORVINO A CUI SFUGGE UN CAPEZZOLO...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VACCINARSI SUBITO O ASPETTARE LE NUOVE PUNTURE "AGGIORNATE"? - LA CAMPAGNA D'AUTUNNO CON I NUOVI VACCINI PFIZER E MODERNA PENSATI AD HOC PER OMICRON 1 RISCHIA UNA FALSA PARTENZA - IL MOTIVO? GLI ITALIANI ANCORA IN ATTESA DELLA TERZA E QUARTA DOSE POTREBBERO DECIDERE DI TEMPOREGGIARE ANCORA UN PO', VISTO CHE ENTRO FINE MESE SARÀ AUTORIZZATO UN NUOVO "ANTIDOTO", TARATO SULLA VERSIONE 5 DI OMICRON - NEGLI USA SI È DECISO DI BRUCIARE LE TAPPE PARTENDO DIRETTAMENTE CON QUELLO...