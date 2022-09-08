FLASH! - RDS, GRANDI SFONDONI! DURANTE “RDS RELAX”, ALLE 20.34, SIA L’EDIZIONE DEL NOTIZIARIO, SIA LA STRISCIA INFORMATIVA “100 SECONDI CON MENTANA”, DAVANO ANCORA LA REGINA ELISABETTA COME GRAVEMENTE AMMALATA - STRANO, VISTO CHE NEL POMERIGGIO CHICCO AVEVA SPARATO SUI SOCIAL LA NOTIZIA DEL DECESSO PRIMA ANCORA CHE FOSSE UFFICIALE...

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LA VENEZIA DEI GIUSTI - "SICCITÀ” DIMOSTRA L'ASSOLUTA MAESTRIA  DI PAOLO VIRZÌ NEL TENERE ASSIEME COSÌ TANTI ATTORI E TRAME DIVERSE SENZA MAI PERDERE IL FILO NARRATIVO E L’UNITÀ DI RACCONTO, MA ANCHE IL LIMITE STESSO DI QUESTO TIPO DI CINEMA - L’IDEA DI UNA ROMA SENZA ACQUA DA PIÙ DI UN ANNO COL TEVERE IN SECCA NON È MALE. SI POTEVA ANCHE ASFALTARE SECONDO IL MODELLO VERDONIANO (”FINALMENTE IN QUESTA CITTÀ SE SCORE”). ALLA FINE, SÌ, SIAMO DAVANTI A UN CINEMA UN PO’ BOZZETTISTICO, MA ALMENO VIRZÌ CI PROVA A RACCONTARE LE CLASSI SOCIALI DIVERSE… - VIDEO

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DOPO IL KO CON L’UDINESE, ALTRA SCONFITTA PER LA ROMA IN EUROPA LEAGUE: I BULGARI DEL LUDOGORETS SI IMPONGONO 2-1 – MOURINHO: "RISULTATO BUGIARDO. SEMBRA CHE IN QUESTI ULTIMI GIORNI TUTTO CI VADA CONTRO" – I GIALLOROSSI, CHE SEMBRAVANO UN BUNKER INVALICABILE, HANNO PRESO 6 GOL IN 2 PARTITE, MOU: “NON MI PIACE PARLARE SOLO DEL REPARTO DIFENSIVO…”, GIA’, LA COPPIA MATIC-CRISTANTE IN MEZZO AL CAMPO NON FUNZIONA E GLI ESTERNI FATICANO. E CON I VARI INFORTUNI, SI NOTANO DI PIU' I LIMITI DELLA ROSA...

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MEGLIO VACCINARSI SUBITO O ASPETTARE LE NUOVE PUNTURE "AGGIORNATE"? - LA CAMPAGNA D'AUTUNNO CON I NUOVI VACCINI PFIZER E MODERNA PENSATI AD HOC PER OMICRON 1 RISCHIA UNA FALSA PARTENZA - IL MOTIVO? GLI ITALIANI ANCORA IN ATTESA DELLA TERZA E QUARTA DOSE POTREBBERO DECIDERE DI TEMPOREGGIARE ANCORA UN PO', VISTO CHE ENTRO FINE MESE SARÀ AUTORIZZATO UN NUOVO "ANTIDOTO", TARATO SULLA VERSIONE 5 DI OMICRON - NEGLI USA SI È DECISO DI BRUCIARE LE TAPPE PARTENDO DIRETTAMENTE CON QUELLO...