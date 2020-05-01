FLASH - RITORNO DI FIAMMA? NEANCHE PER SOGNO. EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI NON SONO TORNATI INSIEME. SI SONO RIAVVCINATI IN QUESTO MOMENTO DRAMMATICO, TRASCORRENDO ASSIEME LA QUARANTENA, SOLO PER AMORE DEI LORO DUE FIGLI...-
FLASH - RITORNO DI FIAMMA? NEANCHE PER SOGNO. EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI NON SONO TORNATI INSIEME. SI SONO RIAVVCINATI IN QUESTO MOMENTO DRAMMATICO, TRASCORRENDO ASSIEME LA QUARANTENA, SOLO PER AMORE DEI LORO DUE FIGLI...-
CHE FINE HANNO FATTO LE “RAGAZZE CIN CIN”? - ERANO LE BONAZZE DI “COLPO GROSSO” - UNA CERTA DEBORA VERNETTI È STATA SPOGLIARELLISTA CON IL FANTASIOSO NOME DI “ORBETELLA”, POI HA RECITATO IN “PAPRIKA” DI TINTO BRASS E IN ALCUNI FILM PER LA TV NEGLI ANNI '90 - ESTHER "AMY" KOOIMAN HA OSATO DI PIÙ ED È DIVENTATA CELEBRE COME PORNOSTAR CON IL NOME D'ARTE DI “ZARA WHITE” - LA MODELLA JASMINE LIPOVSEK INVECE… - FOTO PORCELLINE
A CHE PUNTO È LA NOTTE? È OPINIONE DIFFUSA NEI PALAZZI DELLA POLITICA, QUIRINALE COMPRESO, CHE IL GOVERNO CONTE SIA DEL TUTTO INADEGUATO PER AMMINISTRARE LA FASE 3, QUELLA DELLA RICOSTRUZIONE. UNA VOLTA CHE A GIUGNO SARANNO DEFINITI E MESSI IN OPERA IL MES SENZA CONDIZIONALITÀ E L'ACCORDO POLITICO SUI RECOVERY FUND, CONTE VERRÀ RIMANDATO A SETTEMBRE E QUINDI BOCCIATO, PER UN NUOVO ESECUTIVO IN GRADO DI GESTIRE GLI AIUTI PER LA RICOSTRUZIONE
FEBBRE DELL’ORO - IN QUESTI GIORNI È SUI 1700 DOLLARI L'ONCIA, CIOÈ VALE UN TERZO IN PIÙ DI DODICI MESI FA, E IL RINCARO È AVVENUTO IN MASSIMA PARTE NEL 2020, CON L'ECONOMIA GLOBALE SEMI-PARALIZZATA DAL COVID - NON SOLO: L’EPIDEMIA HA BLOCCATO LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE - A COMPRARE ORO DI RECENTE SI SONO MESSE ANCHE LE BANCHE CENTRALI: PER ANNI HANNO SNOBBATO I LINGOTTI E HANNO LIQUIDATO MOLTE RISERVE AUREE, CONSIDERANDOLE UN RESIDUO DEL PASSATO, MA LA TENDENZA SI È INVERTITA, SOPRATTUTTO PER INIZIATIVA DI RUSSIA E CINA…
COSA CI NASCONDE KIM JONG UN? - IL SUO RITORNO IN PUBBLICO È COSTELLATO DI INDIZI CHE LASCIANO MOLTI DUBBI, FACENDO IPOTIZZARE CHE QUALCOSA DI GRAVE SIA REALMENTE ACCADUTO - IN UN FERMO IMMAGINE È STATA NOTATA UNA MACCHIOLINA ROSSA SOTTO IL POLSO DESTRO DEL DITTATORELLO: POTREBBE SIGNIFICARE UNA INIEZIONE, UN PRELIEVO DI SANGUE, UN TRATTAMENTO CLINICO - ALTRO PARTICOLARE: KIM HA CAMMINATO POCO DAVANTI ALLE TELECAMERE E LA GAMBA SINISTRA SEMBRAVA RIGIDA…
I TRE POSITIVI DEL COLONIA AUMENTANO I DUBBI SUL RITORNO IN CAMPO DELLA BUNDESLIGA - NONOSTANTE I TRE CASI DI CONTAGIO, IL CLUB TEDESCO HA RESO NOTO CHE PROSEGUIRÀ GLI ALLENAMENTI COME DA PROGRAMMA - L’OK DEFINITIVO DEL GOVERNO ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO TEDESCO ANCORA NON C’È, E SI FA SEMPRE PIÙ REALISTICO UN RINVIO AL 16 MAGGIO...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
SOLO ET PENSOSO – L’INTELLIGENZA NON È SEMPRE UN PREGIO, SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE: I CERVELLONI SPESSO SONO PERSONE SOLITARIE E CON DIFFICOLTÀ RELAZIONALI - CHI HA UN QUOZIENTE INTELLETTIVO ELEVATO NON TRAE LO STESSO PIACERE NELL’AVERE MOLTI AMICI E ANZI, PREFERISCE STARSENE PER I FATTI PROPRI. E SPESSO HA MOLTA DIFFICOLTÀ NELLA VITA PRATICA