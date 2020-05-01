FLASH - RITORNO DI FIAMMA? NEANCHE PER SOGNO. EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI NON SONO TORNATI INSIEME. SI SONO RIAVVCINATI IN QUESTO MOMENTO DRAMMATICO, TRASCORRENDO ASSIEME LA QUARANTENA, SOLO PER AMORE DEI LORO DUE FIGLI...

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FEBBRE DELL’ORO - IN QUESTI GIORNI È SUI 1700 DOLLARI L'ONCIA, CIOÈ VALE UN TERZO IN PIÙ DI DODICI MESI FA, E IL RINCARO È AVVENUTO IN MASSIMA PARTE NEL 2020, CON L'ECONOMIA GLOBALE SEMI-PARALIZZATA DAL COVID - NON SOLO: L’EPIDEMIA HA BLOCCATO LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE - A COMPRARE ORO DI RECENTE SI SONO MESSE ANCHE LE BANCHE CENTRALI: PER ANNI HANNO SNOBBATO I LINGOTTI E HANNO LIQUIDATO MOLTE RISERVE AUREE, CONSIDERANDOLE UN RESIDUO DEL PASSATO, MA LA TENDENZA SI È INVERTITA, SOPRATTUTTO PER INIZIATIVA DI RUSSIA E CINA…

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