FEBBRE DELL’ORO - IN QUESTI GIORNI È SUI 1700 DOLLARI L'ONCIA, CIOÈ VALE UN TERZO IN PIÙ DI DODICI MESI FA, E IL RINCARO È AVVENUTO IN MASSIMA PARTE NEL 2020, CON L'ECONOMIA GLOBALE SEMI-PARALIZZATA DAL COVID - NON SOLO: L’EPIDEMIA HA BLOCCATO LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE - A COMPRARE ORO DI RECENTE SI SONO MESSE ANCHE LE BANCHE CENTRALI: PER ANNI HANNO SNOBBATO I LINGOTTI E HANNO LIQUIDATO MOLTE RISERVE AUREE, CONSIDERANDOLE UN RESIDUO DEL PASSATO, MA LA TENDENZA SI È INVERTITA, SOPRATTUTTO PER INIZIATIVA DI RUSSIA E CINA…