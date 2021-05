17 mag 2021 10:56

FLASH! L’ASINO DI GILETTI - FORSE A CAUSA DELLA VICINANZA CON LA PSICOLOGA RIDENS CHE INVITA A "NON E' L'ARENA" GILETTI SPARA UNO SFONDONE NON RICHIESTO DI MITOLOGIA CLASSICA: “POSSIAMO CREDERE AGLI ASINI CHE VOLANO COME APULEIO MA...”. MA COSA C’ENTRA APULEIO CON GLI ASINI CHE VOLANO? “ASINO CHE VOLA” E’ UN DETTO POPOLARE; APULEIO, SCRITTORE LATINO DEL SECONDO SECOLO, SCRISSE L’ “ASINO D’ORO” O “METAMORFOSI”, DOVE SI RACCONTA LA MAGICA TRASFORMAZIONE DI LUCIO IN UN ASINO…