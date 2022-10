PER NON FARE CRAC CREDIT SUISSE SI STA VENDENDO I PALAZZI - LA BANCA SVIZZERA DEVE TROVARE 5 MILIARDI ENTRO FINE MESE E, PER SALVARE IL BARACCONE, SI È RIDOTTA A SVENDERE PER 400 MILIONI L'HOTEL SAVOY DI ZURIGO E IL CAMPUS DA 1,3 MILIARDI - MA QUESTO POTREBBE NON BASTARE E C'È LA POSSIBILITÀ CHE VENGA FATTO UNO SPEZZATINO DELLE ATTIVITÀ STATUNITENSI DELL'ISTITUTO ELVETICO - RESTA IN CAMPO L'IPOTESI DI UN SALVATAGGIO STATALE STILE UBS...