19 apr 2022 17:21

FLASH! SE NE VA A 58 ANNI, PER UN TUMORE, TONI BIANCHI "MILLEPANINI", STORICO PROTAGONISTA DELLE NOTTI ROMANE - EX GIOCATORE DI BASEBALL, E' STATO PROPRIETARIO PER DIVERSI ANNI DELLA "MAISON", IL LOCALE VICINO PIAZZA NAVONA - IL SUO SOPRANNOME NASCE DAL FATTO CHE LUI CON AUTOIRONIA SCHERZAVA SUL SUO PESO - LA FOTO DEL COMBATTIMENTO CON UN ORSO AL PIPER...