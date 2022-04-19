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FLASH! SE NE VA A 58 ANNI, PER UN TUMORE, TONI BIANCHI "MILLEPANINI", STORICO PROTAGONISTA DELLE NOTTI ROMANE - EX GIOCATORE DI BASEBALL, E' STATO PROPRIETARIO PER DIVERSI ANNI DELLA "MAISON", IL LOCALE VICINO PIAZZA NAVONA - IL SUO SOPRANNOME NASCE DAL FATTO CHE LUI CON AUTOIRONIA SCHERZAVA SUL SUO PESO - LA FOTO DEL COMBATTIMENTO CON UN ORSO AL PIPER...-
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CAFONALINO - PRESENTATO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI ROMA IL NUOVO LIBRO DI PAOLO GUZZANTI SULLA DESTRA ITALIANA: “IO STO DALLA PARTE DI ZELENSKY, MELONI MI HA STUPITO PERCHÉ HA PRESO UNA POSIZIONE NETTAMENTE ATLANTICA. SALVINI HA UN PASSATO DI MAGLIETTE CON PUTIN, COME LA LE PEN” - ALL’EVENTO PRESENTI MARCO DAMILANO, LUCIANO TIRINNANZI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
"IL COVID SFUGGITO DAL LABORATORIO? QUALCOSA E' ACCADUTO..." - IL PROFESSOR PALÙ RACCONTA: “A GIUGNO DEL 2014 IL GOVERNO AMERICANO NOMINÒ UNA COMMISSIONE PER DECIDERE SE ABOLIRE LE MANIPOLAZIONI DI VIRUS RESPIRATORI. NEL 2011 I VIROLOGI VETERINARI KAWAOKA E FOUCHIER AVEVANO MODIFICATO IL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA PER RENDERLO CAPACE DI COMPIERE IL SALTO DI SPECIE. ALLA RIUNIONE, A WASHINGTON, PARTECIPAI COME ESPERTO E SI DECISE DI SOSPENDERE GLI ESPERIMENTI SUI VIRUS INFLUENZALI. LA MESSA AL BANDO SAREBBE STATA RIMOSSA NEL 2017. DALLA MORATORIA RESTARONO PERÒ ESCLUSI I CORONAVIRUS. FU UNA COLLEGA DEL LABORATORIO DI WUHAN A OPPORSI AL BANDO…”