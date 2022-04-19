FLASH! SE NE VA A 58 ANNI, PER UN TUMORE, TONI BIANCHI "MILLEPANINI", STORICO PROTAGONISTA DELLE NOTTI ROMANE - EX GIOCATORE DI BASEBALL, E' STATO PROPRIETARIO PER DIVERSI ANNI DELLA "MAISON", IL LOCALE VICINO PIAZZA NAVONA - IL SUO SOPRANNOME NASCE DAL FATTO CHE LUI CON AUTOIRONIA SCHERZAVA SUL SUO PESO - LA FOTO DEL COMBATTIMENTO CON UN ORSO AL PIPER...

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"IL COVID SFUGGITO DAL LABORATORIO? QUALCOSA E' ACCADUTO..." - IL PROFESSOR PALÙ RACCONTA: “A GIUGNO DEL 2014 IL GOVERNO AMERICANO NOMINÒ UNA COMMISSIONE PER DECIDERE SE ABOLIRE LE MANIPOLAZIONI DI VIRUS RESPIRATORI. NEL 2011 I VIROLOGI VETERINARI KAWAOKA E FOUCHIER AVEVANO MODIFICATO IL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA PER RENDERLO CAPACE DI COMPIERE IL SALTO DI SPECIE. ALLA RIUNIONE, A WASHINGTON, PARTECIPAI COME ESPERTO E SI DECISE DI SOSPENDERE GLI ESPERIMENTI SUI VIRUS INFLUENZALI. LA MESSA AL BANDO SAREBBE STATA RIMOSSA NEL 2017. DALLA MORATORIA RESTARONO PERÒ ESCLUSI I CORONAVIRUS. FU UNA COLLEGA DEL LABORATORIO DI WUHAN A OPPORSI AL BANDO…”