3 feb 2020 13:49

FLASH! SECONDO VOCI CHE CIRCOLANO DA UN PO’ SELVAGGIA LUCARELLI STAREBBE PER LASCIARE IL FATTO QUOTIDIANO. ALL’ORIGINE DEL DIVORZIO CI SAREBBE LA SUA ASSENZA DI COLLABORAZIONE CON IL SITO E LA PARTE TV. UNA VECCHIA RUGGINE, QUELLA DEL SUO INSPIEGABILE MANCATO UTILIZZO SULLA PARTE WEB DELLA TESTATA, CHE NON SI È MAI RISOLTA. PARE CHE LA LUCARELLI STIA PER APPRODARE IN UN SITO GIÀ ESISTENTE, DOVE DIRIGERÀ DIVERSE SEZIONI