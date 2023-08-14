FLASH - IL 7 SETTEMBRE VITTORIO FELTRI E ALESSANDRO SALLUSTI LASCIANO "LIBERO" E PASSERANNO A "IL GIORNALE" - A "LIBERO" SBARCA MARIO SECHI (DI CUI FELTRI DISSE "IL PADRE SI OCCUPAVA DI PECORE. AVEVA L’ARIA DI UN PROFUGO, INDOSSAVA ABITI RACCAPRICCIANTI E DORMIVA SU UN TRENO") CON DANIELE CAPEZZONE COME VICE - A FINE ANNO LE REDAZIONI DEI DUE QUOTIDIANI DI DESTRA LASCERANNO LE RISPETTIVE SEDI PER SBARCARE A VIA APRICA A MILANO, NEL PALAZZO DI LAPRESSE, ACQUISTATO DAGLI ANGELUCCI (NEL MIRINO L'ACQUISIZIONE DI UNA RADIO)...-