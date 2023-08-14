FLASH - IL 7 SETTEMBRE VITTORIO FELTRI E ALESSANDRO SALLUSTI LASCIANO "LIBERO" E PASSERANNO A "IL GIORNALE" - A "LIBERO" SBARCA MARIO SECHI (DI CUI FELTRI DISSE "IL PADRE SI OCCUPAVA DI PECORE. AVEVA L’ARIA DI UN PROFUGO, INDOSSAVA ABITI RACCAPRICCIANTI E DORMIVA SU UN TRENO") CON DANIELE CAPEZZONE COME VICE - A FINE ANNO LE REDAZIONI DEI DUE QUOTIDIANI DI DESTRA LASCERANNO LE RISPETTIVE SEDI PER SBARCARE A VIA APRICA A MILANO, NEL PALAZZO DI LAPRESSE, ACQUISTATO DAGLI ANGELUCCI (NEL MIRINO L'ACQUISIZIONE DI UNA RADIO)...

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DAGOREPORT! - GIORGIA MELONI È COSÌ OSSESSIONATA DI DIVENTARE LA “NUOVA MERKEL” CHE AVREBBE CONVINTO IL LEADER DI VOX, IL FASCIO-FRANCHISTA SANTIAGO ABASCAL, A DARE I SUOI VOTI AL PARTITO POPOLARE “SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO”, SENZA CIOÈ PRETENDERE DI ENTRARE NEL GOVERNO - TENTATIVO CHE SI È INFRANTO SUL RIFIUTO DEL LEADER POPOLARE FEIJÓO, CHE È BEN CONSAPEVOLE QUANTO VOX SIA DETESTATO DAL PPE DI MANFRED WEBER. COME DEL RESTO L’ALTRO ALLEATO DELLA DUCETTA, IL POLACCO MORAWIECKI…

DAGOREPORT! - ECCO ‘’FURBIZIO’’ PALENZONA, DA IMMARCESCIBILE DEMOCRISTIANO PIEMONTESE (“FALSO E CORTESE”), INFILARSI NELLA PARTITA MEDIOBANCA-GENERALI, INOLTRANDO UN SONORO INVITO DI DARSI UNA CALMATA A UN CALTAGIRONE MOLTO ASSETATO DI RIVINCITA - MENTRE A MILANO MILLERI AVREBBE APERTO UNA TRATTATIVA CON NAGEL, A ROMA L’EDITORE DEL “MESSAGGERO”, CON L’ARRIVO DI GIORGIA MELONI AL POTERE, HA TROVATO UNA LEVA PER I SUOI SOGNI DI GLORIA NELLA PERSONA DI FAZZOLARI - IL BRACCIO DESTRO (E TESO) DELLA DUCETTA E’ L’ARTEFICE DI DUE GENIALATE: L’EMENDAMENTO SUL DDL CAPITALI E LA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI BANCARI. E IL DIABOLICO PALENZONA, A NOME DEL SISTEMA BANCARIO, AVVISA IL LUNA PARK MELONI-SALVINI CHE BASTA UN NIENTE A RISPEDIRLI A CASA A PETTINARE LE BAMBOLE…

DAGOREPORT - VOCI DAL COLLE - MATTARELLA SUDA DI IRRITAZIONE. PER TRE MOTIVI. INTANTO, IL CAPO DELLO STATO NON HA GRADITO CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, FRANCESCO ROCCA, NON ABBIA SPEDITO IL PRODE “GIORDANO BRUNO” DE ANGELIS AD OCCUPARSI DI UN ALTRO INCARICO, VISTO CHE RICOPRE IL RUOLO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SECONDO: LA MUMMIA SICULA, VIA ALFREDO MANTOVANO, SI ASPETTAVA QUALCHE “SEGNALE” DALLA MELONI SULLE DICHIARAZIONI DEL NEGAZIONISTA MARCELLO DE ANGELIS - TERZO: IL DECRETO OMNIBUS, QUEL SALSICCIONE DI POPULISMO CHE COMPRENDE DI TUTTO UN PO’: DAL GRANCHIO BLU ALLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI…