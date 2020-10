“NON ACCETTAI LE INQUADRATURE GINECOLOGICHE E IL RAPPORTO CON TINTO BRASS SI INCRINO'. POI QUELLA SCENA DELL'ORGIA...'' - ANNA GALIENA: ''LE SCORCIATOIE NON M' INTERESSAVANO. UN PRODUTTORE MI CONVOCO’ PER DISCUTERE DI UNA SCENEGGIATURA. COME SONO ENTRATA, HA CHIUSO A CHIAVE L'UFFICIO. "E NO!", LO RIAPRII. PER FORTUNA C'ERA LA SEGRETARIA - IL POLITICALLY CORRECT PUÒ DIVENTARE GABBIA. IN AMERICA NEGLI ANNI ‘70 LE BATTUTE SUGLI EBREI O SUI NERI SI DICEVANO SOTTOVOCE, MA ERANO LORO STESSI I PRIMI A RIDERNE…”