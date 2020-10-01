FLASH! STASERA DAGO A ''STASERA ITALIA'' SU RETE4 (ORE 20.30) CON TOMMASO LABATE, TONY CAPUOZZO, MAURIZIO BELPIETRO E IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO. SI PARLA DELLA RIPRESA DEL VIRUS E DELLE NUOVE RESTRIZIONI DEL GOVERNO-
FLASH! STASERA DAGO A ''STASERA ITALIA'' SU RETE4 (ORE 20.30) CON TOMMASO LABATE, TONY CAPUOZZO, MAURIZIO BELPIETRO E IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO. SI PARLA DELLA RIPRESA DEL VIRUS E DELLE NUOVE RESTRIZIONI DEL GOVERNO-
“NON ACCETTAI LE INQUADRATURE GINECOLOGICHE E IL RAPPORTO CON TINTO BRASS SI INCRINO'. POI QUELLA SCENA DELL'ORGIA...'' - ANNA GALIENA: ''LE SCORCIATOIE NON M' INTERESSAVANO. UN PRODUTTORE MI CONVOCO’ PER DISCUTERE DI UNA SCENEGGIATURA. COME SONO ENTRATA, HA CHIUSO A CHIAVE L'UFFICIO. "E NO!", LO RIAPRII. PER FORTUNA C'ERA LA SEGRETARIA - IL POLITICALLY CORRECT PUÒ DIVENTARE GABBIA. IN AMERICA NEGLI ANNI ‘70 LE BATTUTE SUGLI EBREI O SUI NERI SI DICEVANO SOTTOVOCE, MA ERANO LORO STESSI I PRIMI A RIDERNE…”
''PROPRIO A TESTA IN GIÙ DOVEVA CADERE?'' - LA MUSSOLINI E MAYKEL RACCONTANO SU INSTAGRAM LA TAC AL NASO DOPO LA BRUTTA CADUTA DI FACCIA DURANTE LE PROVE DI ''BALLANDO CON LE STELLE'' - SU TWITTER SI SCATENA L'IRONIA ''DOPO PERON, SCARDINA E TODARO, MILLY HA CAPITO CHE IL MEDICAL DRAMA FUNZIONA. CARLUCCI'S ANATOMY''
ANCHE SE I SOLDI ARRIVASSERO, LI SAPREMMO SPENDERE? - DAL 2014 AL 2020 L’ITALIA È STATA IN GRADO DI SPENDERE SOLTANTO IL 37% DEI FONDI UE CHE CI SONO STATI ASSEGNATI. MANCANO TRE MESI ALLA FINE DELL’ARCO DI ATTIVITÀ DI QUEL PIANO E STIAMO PERDENDO IL DIRITTO A USARE GROSSO MODO 44,8 MILIARDI. PIÙ DI QUANTO CI PRESTERÀ IL MES…
IL CONTAGIO NON VA ADAGIO (ALLA CASA BIANCA) – A QUATTRO GIORNI DALL’ANNUNCIO DELLA POSITIVITÀ DI TRUMP ANCHE KALEIGH MCENANY, LA PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, HA CONTRATTO IL COVID 19 - MA NON È LA SOLA: ALCUNI AGENTI DEL SECRET SERVICE CHE HANNO ACCOMPAGNATO IL TYCOON NEGLI ULTIMI GIORNI SONO POSITIVI: UNA NOTIZIA CHE FA INCAZZARE DOPO LA BUFFONATA DEL GIRO IN AUTO DEL PUZZONE DAVANTI L’OSPEDALE… - VIDEO
“SONO STATO MINACCIATO DAI MIEI GIOCATORI. REGALO IL BRESCIA” – CELLINO CHOC: “IN 30 ANNI NEL MONDO DEL CALCIO NON MI ERA MAI SUCCESSA UNA COSA SIMILE. GENTE CHE VOLEVA ESSERE CEDUTA ALTRIMENTI SAREBBE ANDATA IN DEPRESSIONE. NON HANNO NEANCHE UN BRICIOLO D’EDUCAZIONE. HO CINQUE TELEFONI E SONO TUTTI SPENTI PERCHÉ CHIAMANO ME QUANDO CI SONO I DIRETTORI SPORTIVI?”
CAFONALINO DEI “SEGRETI DEL MARE” – PIERO ANGELA A 91 ANNI È ANCORA BELLO ARZILLO E INCANTA LA PLATEA DEI MERCATI TRAIANEI CON UNO SHOW DEDICATO ALLE MERAVIGLIE DEGLI OCEANI - ALLA TERRAZZA SUI FORI C’ERANO LUIGI ABETE, MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, LUISA TODINI E TIBERIO TIMPERI – CON IL DIVULGATORE SUL PALCO C’ERA ANCHE IL FOTOGRAFO ALBERTO LUCA RECCHI, IL PREZZEMOLINO STRABIOLI E LE NOTE JAZZ DI DANILO REA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
UNA PANDEMIA DA INCUBO – IL COVID 19 HA AVUTO UN IMPATTO SULLA QUALITÀ DEL SONNO: PIÙ DELLA METÀ DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI HELSINKI HA AVUTO INCUBI LEGATI ALLA PANDEMIA – C’È CHI SOGNA DI ABBRACCIARE UNA PERSONA, DI TROVARSI BLOCCATO NELLA FOLLA O DI PARTECIPARE A UNA FESTA E CONTRARRE IL VIRUS – MA I BRUTTI SOGNI POSSONO AIUTARE A…