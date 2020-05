4 mag 2020 17:35

FLASH! STEFANO FELTRI HA SCIOLTO LA RISERVA E ACCETTATO L'OFFERTA DI CARLO DE BENEDETTI PER LA DIREZIONE DEL NUOVO QUOTIDIANO ''DOMANI'' - L'INGEGNERE AVEVA CONTATTATO EZIO MAURO, CARLO VERDELLI, GAD LERNER E ANCHE LUCIA ANNUNZIATA (NON SI ESCLUDE UN RUOLO PER LEI). POI HA PUNTATO IL GIOVANE EX VICE-DIRETTORE DEL ''FATTO'' (35 ANNI), ORA A CHICAGO CON ZINGALES