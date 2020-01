29 gen 2020 13:00

FLASH! - A VIALE MAZZINI GIRA VOCE CHE GLI ATTACCHI DI ALCUNI ESPONENTI DEL CENTRODESTRA SUL CASO JUNIOR CALLY A SANREMO SIANO DOVUTI NON A RAGIONI ETICHE. IL VERO MOTIVO? AMADEUS AVREBBE DETTO NO ALLA PRESENZA TRA I BIG IN GARA DEL DISCUSSO POVIA E DEL CANTANTE LOMBARDO DAVIDE VAN DE SFROSS. SARA' VERO?