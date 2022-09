FLAVIO BRIAT-ORO COLPISCE ANCORA: "I POVERI NON CREANO POSTI DI LAVORO". LE PAROLE DEL BULLONAIRE SCATENANO UN PANDEMONIO – IL CAMERIERE SCRITTORE SANDRO BONVISSUTO: "ALLORA NUN SE SEMO CAPITI. L'IDEA CHE SI DEBBA LAVORARE COMUNQUE ANCHE CON UNO STIPENDIO RIDICOLO ALTRIMENTI SEI UN FANCAZZISTA È UN'IDEA FORTEMENTE OSCURANTISTA E CONSERVATRICE. E PRENDERSELA COL REDDITO DI CITTADINANZA È UNA COSA REAZIONARIA". CON BRIATORE SI SCHIERA LADY BONOLIS, SONIA BRUGANELLI - VIDEO

Maria Rosa Tomasello per “La Stampa”

flavio briatore

Sostiene Flavio Briatore che in giro c'è «una rabbia sociale enorme». Contro i ricchi come lui, ovvio, mentre «chi crea ricchezza sono le aziende» né s' è mai visto «un povero creare posti di lavoro».

A noi, a proposito di odio sociale, il dubbio viene: signor Briatore, ma lei, i poveri, è proprio sicuro di non detestarli? Dalla pizza al Pata Negra a prezzi impopolari fino alle centinaia di euro necessari per una giornata al Twiga, qualche indizio c'è. Ingresso aperto a tutti, ma decisamente meglio se milionari.

FLAVIO BRIATORE: "I POVERI NON CREANO POSTI DI LAVORO". IL CAMERIERE SCRITTORE: "NON VUOI CAPIRE". MA BRUGANELLI APPROVA

Olivia Dabbene per repubblica.it

sandro bonvissuto

"Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro". Flavio Briatore pubblica su Instagram l'estratto di una sua intervista rilasciata a Mediaweb Channel, in cui parlava delle difficoltà degli imprenditori in Italia, e scatena l'ennesima polemica. "Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca...".

Sotto al post tantissimi i commenti di apprezzamento per le sue parole e 'like illustri' come quello di Sonia Bruganelli e di Giuliana Nati.

Flavio Briatore

"Quando eravamo ragazzi volevamo lavorare. Ma perché ci piaceva. Per esempio io d'estate raccoglievo le mele, le fragole. Su mille persone, il nostro staff ne ha assunte penso otto", continua Briatore nellì'intervista. "Tutti chiedevano di non lavorare nel week end, gli orari li fanno loro e non li fai più tu, la gente vuole avere più tempo libero. Molti ragazzi cercano lavoro e poi sperano quasi di non trovarlo. Lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera".

Un passaggio che non è passato inosservato a Sandro Bonvissuto. "Allora nun se semo capiti" scrive in un post il cameriere scrittore che, proprio su Repubblica, aveva già risposto all'imprenditore.

SANDRO BONVISSUTO

"Il problema sono gli stipendi bassi, che è un'invenzione vostra, non che i giovani so ignoranti o scansafatiche o che preferiscano percepire il reddito di cittadinanza", scrive lo scrittore. "L'idea che si debba lavorare comunque anche con uno stipendio ridicolo altrimenti sei un fancazzista è un'idea fortemente oscurantista e conservatrice", scrive Bonvissuto. "E prendersela col reddito di cittadinanza è una cosa reazionaria".

