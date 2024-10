14 ott 2024 11:36

UN FLOP TIRA L'ALTRO - L'EFFETTO DOMINO DEL DISASTRO AL BOTTEGHINO DI "JOKER: FOLIE À DEUX": IL NUOVO ALBUM DI LADY GAGA, "HARLEQUIN", USCITO IN CONTEMPORANEA AL FILM DI TODD PHILLIPS, IN CUI LA POPSTAR AMERICANA INTERPRETA IL PERSONAGGIO DI HARLEY QUINN, È CROLLATO NELLE CLASSIFICHE DI ITUNES, CON SOLO 30MILA COPIE VENDUTE NELLA SECONDA SETTIMANA - MA NON È SOLO COLPA DELLA CANTANTE: CON LA PELLICOLA IN CRISI, LA UNIVERSAL MUSIC NON HA MOSSO UN DITO PER PROMUOVERE IL DISCO - L'UNICA SPERANZA PER GAGA È…