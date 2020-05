FLORIS (7,1%) SUPERA BERLINGUER (5,8%) E MARIO GIORDANO (5,6%) - LE IENE (11,6%), MEGLIO DI CANALE5 CON UN VECCHIO PADRE PIO (11,2%) - VINCONO I POOH (14,7%) - LE TRE DELL'ACCESS PRIME TIME MORENO (4,9%), PALOMBA (5,4%) E GRUBER (8,4%) BATTONO LERNER (3,7%) - 'STRISCIA' (18,4%) VS AMADEUS IN REPLICA (18,6%) - BRU-NEO (10,7%), MANNONI (5,4%)

Nella serata di ieri, martedì 5 maggio 2020, su Rai1 Pooh – Amici per Sempre ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Padre Pio ha raccolto davanti al video 2.342.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 la prima tv Gomorroide ha interessato 1.222.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.267.000 spettatori con l’11.6% (presentazione di 29 minuti: 1.657.000 – 5.8%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.389.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione di 13 minuti: 862.000 – 3.1%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.141.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.737.000 spettatori con uno share del 7.1% (DiMartedì Più dalle 0.02 alle 0.55: 538.000 – 4.7%). Su Tv8 Innocenti Bugie segna 768.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Diverso da Chi? ha raccolto 407.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Attacco al Potere registra 926.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai Movie Suburbicon segna 475.000 spettatori e l’1.7%. Su Rai Premium Luisa Spagnoli ottiene 294.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan raccoglie 132.000 spettatori e lo 0.5% (175.000 spettatori cumulati considerando +1, repliche, on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Lerner non va oltre il 3.7%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.198.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.165.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.163.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.224.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 La Scelta – I Partigiani Raccontano raccoglie 963.000 spettatori con il 3.7% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 852.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.457.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.501.000 spettatori (5.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.333.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 761.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 383.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Tengono le repliche di Avanti un Altro contro gli inediti de L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.964.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 4.156.000 spettatori (21.2%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.375.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.555.000 spettatori (18.7%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 903.000 spettatori (5.1%), Instinct segna 1.112.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 The OC ha ottenuto 435.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 621.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.428.000 spettatori con il 16.5%. Blob segna 1.056.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 979.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 118.000 spettatori (share dello 0.9%) e 150.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 360.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 229.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Solo l’1.3% e l’1.6% per The Flash su Italia1.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.108.000 telespettatori con il 16.6%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.324.000 spettatori con il 23.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.010.000 spettatori (14.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.009.000 spettatori (13.9%), nella prima parte, 951.000 spettatori (14%) nella seconda parte e 947.000 spettatori (13.6%), nella terza parte di 16 minuti. Su Rai 2 Diario di Casa raccoglie 181.000 spettatori con il 2.6%. TG2 Italia ha raccolto 151.000 spettatori con il 2.2%.

Su Italia 1 Captain Tsubasa ha raccolto 141.000 spettatori con l’1.9%. The Flash ottiene un ascolto di 89.000 spettatori pari all’1.3% di share, nel primo episodio, e 119.000 spettatori pari all’1.6%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 615.000 spettatori pari all’8.5% di share (presentazione di 19 minuti: 705.000 – 9.9%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 412.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 209.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 235.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break ha informato 240.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute al 7.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.164.000 spettatori (12.7%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.780.000 spettatori con il 10.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.600.000 telespettatori con il 14.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 379.000 spettatori con il 4.5%, nella prima parte, e 934.000 spettatori con il 7% nella seconda parte. Su Italia 1 Upgrade raccoglie 257.000 spettatori con il 2.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 968.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 581.000 spettatori con il 7.1%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.258.000 spettatori (11%). Quante Storie ha raccolto 783.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 170.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 334.000 spettatori (2.3%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto 544.000 (2.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 416.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, 664.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 803.000 spettatori con il 4.4% nella terza parte denominata ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

Vieni da Me al di sotto dell’11%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.703.000 spettatori pari al 10.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.481.000 spettatori con il 12%. La Vita Diretta ha raccolto 1.652.000 spettatori con il 13.8% (presentazione: 1.277.000 – 11.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.218.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.868.000 spettatori con il 16.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.857.000 spettatori con il 19.6% (Finale: 2.601.000 – 20.2%).

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.136.000 spettatori pari al 18.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.569.000 spettatori (14.1%), nella prima parte, 1.829.000 spettatori (14.4%), nella seconda parte. Su Rai2 Ballando per Amore ha raccolto 545.000 spettatori con il 3.4%. Il Nostro Amico Kalle ottiene 514.000 spettatori con il 3.9%, nel primo episodio, e 540.000 spettatori con il 4.8%, nel secondo episodio. Diario di Casa segna 349.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.116.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 1.197.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio, e 1.220.000 spettatori (7.3%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto 840.000 spettatori con il 5.4%. La sitcom The Big Bang Theory segna 575.000 spettatori (4.1%) e 530.000 spettatori (3.9%).

Il film A.R.C.H.I.E. – Un Robot a Quattro Zampe ha appassionato 304.000 spettatori con il 2.7% Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.578.000 spettatori con il 19.4%. #Maestri ha raccolto 593.000 spettatori (4.4%). Aspettando Geo… segna 601.000 spettatori con il 5.2%. Geo ha registrato 1.008.000 spettatori con l’8.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 795.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 542.000 spettatori (share del 4%) mentre Tagadoc ha ottenuto 316.000 spettatori con il 2.8%. Su TV8 la nuova edizione di Vite da Copertina ha raccolto 206.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

Linea Notte, col traino della Berlinguer, al 5.4%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.207.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 493.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rai2 Made in China Napoletano segna 596.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 595.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 American Dad è visto da 627.000 spettatori (11%). Su Rete 4 Gli Amanti Passeggeri è stato scelto da 206.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Rai4 Wonderland segna 187.000 spettatori e l’1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.523.000 (23.2%)

Ore 20.00 5.951.000 (24.3%)

TG2

Ore 13.00 2.576.000 (14.3%)

Ore 20.30 2.167.000 (8%)

TG3

Ore 14.25 2.447.000 (14.7%)

Ore 19.00 2.355.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 4.027.000 (22%)

Ore 20.00 5.387.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.827.000 (12.7%)

Ore 18.30 857.000 (6.2%)

TG4

Ore 12.00 399.000 (3.5%)

Ore 18.55 683.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 908.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.469.000 (5.9%)