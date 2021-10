LA FOGNA DEI SOCIAL - ELENA SANTARELLI: “UNA HATER AUGURA CHE TORNI IL CANCRO A MIO FIGLIO. INSTAGRAM DOVREBBE FERMARLA” - LA SHOWGIRL INVITA IL SOCIAL A PRENDERE PROVVEDIMENTI E POI SBOTTA: “QUANTO TI VORREI VEDERE IN FACCIA PER CAPIRE CHE SCHIFO DI ESSERE UMANO SEI. TI VORREI PORTARE NEI REPARTI DI ONCOLOGIA A FARTI VEDERE CHE VITA FANNO I BAMBINI!”

Barbara Visentin per corriere.it

elena santarelli

Non bastasse la prova difficilissima di avere affrontato la malattia di un figlio , si aggiungono anche i commenti inqualificabili dei «leoni da tastiera» sui social. Così Elena Santarelli ha deciso di denunciare pubblicamente una utente che, scrive, da due anni la perseguita augurandole che torni il cancro a suo figlio.

La showgirl ha postato l’ultimo commento ricevuto su Instagram, invitando i suoi follower a segnalare il profilo (anche se si tratta di un nome fake che cambia di continuo) e soprattutto sottolineando l’urgenza del social network di prendere provvedimenti verso gli hater.

elena santarelli foto di bacco

«Segnalatela in massa cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini!

elena santarelli 8

elena santarelli col figlio

Mi tormenti da due anni, lasciaci in Pace!». Così si è sfogata Santarelli tra il sostegno di tanti follower e tanti colleghi incredul i. La showgirl, 40 anni, ha affrontato insieme al marito Bernardo Corradi il tumore al cervello che ha colpito il figlio Giacomo a 9 anni. Un incubo a lieto fine, fortunatamente, durante il quale Santarelli, oltre a non perdersi d'animo, ha raccontato via social la sua battaglia, promosso raccolte fondi e sensibilizzato i follower sul tema.

